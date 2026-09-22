Sammer kontert Undavs Klopp-Frust im TV„Wenn du Kredite willst, musst du zur Bank gehen“

44 Spieler hat der neue Bundestrainer Jürgen Klopp für vier Länderspiele nominiert. Da schmerzt es diejenigen etablierten Stars umso mehr, die trotz XXL-Kader nicht eingeladen wurden. So erging es Stürmer Deniz Undav, der bei der WM noch als einer von wenigen deutschen Nationalspielern für seine Leistungen gefeiert wurde. Eine harte Entscheidung gegen den in den ersten Saisonspielen formschwachen Stuttgarter - doch Experte Matthias Sammer verteidigte sie jetzt im Pay-TV vehement.

„Jürgen Klopp hat eine gewisse Idee, wie er Fußball spielen möchte und welche Spieler er dazu braucht“, erklärte sich der frühere Nationalspieler, Meistertrainer und Funktionär die Ausbootung Undavs in der Sky-Sendung „Sammer & Basile - Der Hagedorn Talk“.

Deniz Undav wusste bei der WM zu überzeugen - unter Neu-Nationaltrainer Jürgen Klopp ist er vorerst aber nicht mehr gefragt. (Bild: 2026 Getty Images/Michael Reaves) Copyright: 2026 Getty Images/Michael Reaves

„Laufstark, Intensität, sofortige Reaktion bei Ballverlust“ - so beschrieb Sammer das neue Anforderungsprofil. Ob Undav diese Qualitäten habe, könne man „zumindest infrage stellen“. Sammer: „Stand jetzt hätte ich ihn nicht nominiert. Stand jetzt! Ich würde ihn aber sehr im Auge behalten, weil er dir mit seinen Qualitäten irgendwann, wenn du in der Box Themen hast, helfen kann.“

Sammer über Undav: „Willkommen im Leben! Willkommen in Leistungssport!“

Deniz Undav selbst hatte nach dem letzten Bundesliga-Spieltag frustriert auf seine Nichtberücksichtigung reagiert. „Ich war natürlich kurz enttäuscht“, sagte der 30-Jährige nach der 0:1-Niederlage im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund am Sky-Mikrofon. „Gerade, weil ich mir gedacht habe, dass ich mir zuletzt einen Puffer aufgebaut habe mit der WM und durch die Spiele allgemein im Nationaldress. Das ist anscheinend wieder nicht der Fall.“

Diese Argumentation ließ Matthias Sammer nicht gelten: „Willkommen im Leben! Willkommen in Leistungssport! Willkommen in der Brutalität, auch bei Veränderungen!“, wurde der 59-Jährige deutlich. „Wenn du Kredite willst, musst du zur Bank gehen. Alles andere musst du dir neu erarbeiten“, sagte Sammer. Und weiter: „Jürgen Klopp ist, und ich liebe das, im Leistungssport nicht kompromissbereit. Er ist kompromisslos. Er hat vielleicht ein Signal gesetzt, ob richtig oder falsch, wissen wir alle nicht.“ (tsch)