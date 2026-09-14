„Rose“, nach „Michael“ (2011) und „Angelo“ (2018) erst der dritte Spielfilm von Markus Schleinzer, basiert nicht direkt auf einer wahren Geschichte. Was sich in diesem eindrücklichen Schwarzweiß-Drama zuträgt, hätte aber so oder zumindest ähnlich passiert sein können. Der österreichische Autor und Regisseur Schleinzer ließ sich inspirieren von mehreren dokumentierten Berichten über europäische Frauen, die sich in der Vergangenheit als Männer ausgaben, um ihr Glück zu finden. Nun erscheint der Film, für den Sandra Hüller mit dem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, ebenso wie der Horrorfilm „Barbarian“ und die erste Staffel der Thrillerserie „MobLand - Familie bis aufs Blut“ auf DVD und Blu-ray.

„Rose“ (VÖ: 17. September)

„Rose“ ist der dritte Spielfilm von Markus Schleinzer. (Bild: Piffl Medien) Copyright: Piffl Medien

„Rose“ spielt irgendwo im Heiligen Römischen Reich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, es tobt der Dreißigjährige Krieg. Eine wilde Zeit, in der man nicht unbedingt alles hinterfragen muss. Zum Beispiel, wenn da plötzlich ein Soldat in einem protestantischen Dorf auftaucht und sich als Erbe eines lange verlassenen Gutshofs ausgibt. Der Soldat Rose zieht also ein und mit ihm ein ungeheuerliches Geheimnis. Dieses Geheimnis: Der Soldat Rose ist gar kein Soldat, sondern eine Frau mit Namen Rose (Sandra Hüller), die sich als Mann ausgibt. Anders käme sie zu nichts, als alleinstehende Frau hätte sie in der damaligen Zeit viel weniger Rechte und Möglichkeiten als jeder noch so arme männliche Knecht. Rose kümmert sich um seine (oder ihre) eigenen Angelegenheiten, wird dennoch ausreichend anerkannter Teil der Gesellschaft. Um weiter unter falscher Identität leben zu können, willigt Rose sogar in eine arrangierte Ehe mit Suzanna (Caro Braun) ein - die junge Frau ist „unbescholten, gottesfürchtig, in allen weiblichen Arbeiten geschickt“. Ist sie auch vertrauenswürdig?

Tess (Georgina Campbell) fürchtet um ihr Leben. (Bild: Leonine/2026 20th Century Studios) Copyright: Leonine/2026 20th Century Studios

Preis DVD: circa 17 Euro

AT/DE, 2026, Regie: Markus Schleinzer, Laufzeit: 90 Minuten

„Barbarian“ (VÖ: 11. September)

„Barbarian“ wurde international gefeiert. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

Nichts für schwache Nerven ist der Horrorfilm „Barbarian“, der vier Jahre nach seinem Streaming-Start bei Disney+ nun erstmals in physischer Form als 4K Ultra HD erscheint: Als Tess (Georgina Campbell) für ein Vorstellungsgespräch nach Detroit reist, muss sie wegen einer Doppelbuchung ein Miethaus mit Keith (Pennywise-Star Bill Skarsgård) teilen - was bald aber ihr geringstes Problem ist. Zunächst hört die junge Frau nachts Schritte in ihrem Zimmer, wenig später entdeckt sie eine versteckte Gruft im Keller und Spuren, die darauf hindeuten, dass in dem modrigen Verlies jemand gefangen ist ...

Maeve Harrigan (Helen Mirren, im Bild mit Pierce Brosnan) hat im Clan die Hosen an - nur merken es die Männer nicht. (Bild: Leonine/ 2026 Viacom International Inc. ) Copyright: Leonine/ 2026 Viacom International Inc.

International spielte der atmosphärische und teils recht blutige Schocker mit 46 Millionen Dollar das Zehnfache seiner Produktionskosten ein. Auf Filmplattformen wie „IMDb“ und „Rotten Tomatoes“ überschlugen sich Kritiker förmlich mit Hymnen auf den Film des Ex-Sitcom-Stars und jetzigen Regisseurs Zach Cregger. Horrorfans erwartet in „Barbarian“ aber nicht nur waschechter Grusel, sondern es gibt auch humoristische Einschübe. Außerdem greift der Film gesellschaftlich heiß diskutierte Themen wie Machtmissbrauch, männliches Patriarchat und MeToo auf.

Preis 4K Ultra HD: circa 35 Euro

Tom Hardy (links), Pierce Brosnan, Helen Mirren: Bei der Thrillerserie „MobLand - Familie bis aufs Blut“ lässt sich Paramount in Sachen Star-Power nicht lumpen. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

US, 2022, Regie: Zach Cregger, Laufzeit: 103 Minuten

„MobLand: Familie bis aufs Blut“, Staffel eins (VÖ: 18. September)

Wenn irgendwo Guy Ritchie draufsteht, weiß man ungefähr, was man bekommt: Gangster und Gewalt im Londoner Untergrund, kauzige Figuren und knackige Dialoge. Die Storys sind häufig grober Unfug, aber immerhin in einem derart atemlosen Comic-Stil inszeniert, dass man gar nicht wegschauen kann. Was sollte also schiefgehen bei der Thrillerserie „MobLand - Familie bis aufs Blut“, die rund anderthalb Jahre nach ihrem Start bei Paramount+ nun auf DVD und Blu-ray erscheint? Tom Hardy spielt den Fixer Harry De Souza, der für Maeve und Conrad Harrigan (Helen Mirren, Pierce Brosnan) „Probleme“ löst. Die beiden sind Köpfe eines irischen Syndikats, das in London die Drogen- und Waffengeschäfte kontrolliert. Das Business könnte besser nicht laufen, doch leider gibt es da noch einen rebellischen Enkel: Eddie (Anson Boon) liefert sich nach einer Sauf- und Drogentour durch Londoner Clubs eine Messerstecherei und löst damit einen veritablen Bandenkrieg aus. Klassischer geht's in einer Gangsterserie kaum.

Guy Ritchie inszeniert die ersten beiden Episoden der von Ronan Bennet erdachten und geschriebenen Serie mit gebotener Geschmeidigkeit und routinierten Bildern. An erwartbaren Schauplätzen in Londons dunkleren Ecken wird geprügelt und gestorben, während die Bosse in geschmacklos schicken Villen Intrigen spinnen. Die zweite Staffel der Serie startet am Freitag, 18. September, bei Paramount+.

Preis DVD: circa 20 Euro

GB, 2025, Regie: Guy Ritchie, Laufzeit: 454 Minuten (tsch)