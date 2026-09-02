Sandra Hüller identifiziert sich „nicht als Deutsche“

Als international erfolgreiche Schauspielerin werde Sandra Hüller „immer wieder damit konfrontiert, dass ich deutsch bin“. Im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte die 48-Jährige diesbezüglich, dass sich viele ihrer Gespräche mit Menschen aus anderen Ländern „um deutsche Politik in der Vergangenheit und in der Jetztzeit“ drehen würden. Gleichzeitig sagte Hüller: „Ich persönlich identifiziere mich nicht als Deutsche.“

So sehe sich der Hollywood-Star stattdessen „als thüringische Europäerin oder europäische Thüringerin“. Nichtsdestotrotz sei Hüller der Auffassung: „Wenn man in diesem Land geboren ist, trägt das eine Verantwortung in sich.“ Diese könne „man nicht einfach ignorieren“.

Weil sie innerhalb der Filmbranche vorrangig als Deutsche wahrgenommen werde, seien ihr in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Rollen angeboten worden. Es könne dabei jedoch „leicht passieren, dass man zum Produkt wird“, mahnte Hüller im Gespräch mit der SZ: „Dann ist das Faschisten-Spielen oder das Faschist-sein-Können oder In-einem-Land-groß-geworden-Sein, in dem es den Faschismus gab und so weiter - das ist dann ein Exportartikel und das finde ich irgendwie nicht richtig.“

Sandra Hüller engagiert sich regelmäßig politisch

Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin machte sich international im Jahr 2016 einen Namen durch die vielfach ausgezeichnete Komödie „Toni Erdmann“ von Regisseurin Maren Ade. 2023 lief sie mit „The Zone of Interest“ und „Anatomie eines Falls“ gleich mit zwei internationalen Erfolgsfilmen in den Kinos. Für ihre Rolle im Justizdrama „Anatomie eines Falls“ wurde sie mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet und war für den Golden Globe sowie für den Oscar nominiert.

Hüller gehört jedoch nicht nur zu den international erfolgreichsten deutschen Schauspiel-Stars, sondern auch zu jenen, die sich regelmäßig politisch öffentlichkeitswirksam engagieren. Im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt etwa unterstützte die 48-Jährige zuletzt eine Kampagne, die über die möglichen Folgen einer AfD-Regierung aufklären soll. (tsch)