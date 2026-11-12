Sarah Kulka motzt in ARD-Show„Bin ich hier bei GNTM? Es geht hier wieder nur ums Aussehen!“

Auf ein Fotoshooting hat das Ex-Model so gar keine Lust. (Bild: WDR / Annika Graeff) Copyright: WDR / Annika Graeff

Sara Kulka ist bei „Vibes“ dabei, weil sie endlich wieder echte Nähe zulassen will. Mit Teilnehmerin Vivian klappt das schon gut: „Ich war noch nie in einem Format mit jemandem so nah“, gesteht Kulka, die die 40-jährige queere Teilnehmerin attraktiv findet. „Die necken sich den ganzen Tag“, ist auch schon Saras Reality-Kollegin und Freundin Danni Büchner aufgefallen.

Lieber flirtet sie mit Mitbewohnerin Vivian (Mitte), die Frauen liebt. (Bild: WDR / Annika Graeff) Copyright: WDR / Annika Graeff

Beim Kuscheln auf der Couch macht Sara Kulka der Sozialarbeiterin dann ein durchaus ungewöhnliches Kompliment: „Du hast eine schöne Kopfhaut!“, sagt sie, während sie ihr durch die Haare fährt. Vivien grinst: „Das hat mir auch noch keiner gesagt.“

Sara Kulka (links) im Gespräch mit Teilnehmern Alex. (Bild: WDR) Copyright: WDR

Doch kurz danach wirkt die 36-jährige Kulka frustriert: „Was soll ich noch hier? An meine Themen komme ich nicht ran. Ich fühle mich hier teilweise unterfordert.“ Dass dann auch noch ein Fotoshooting auf dem Programm steht, nervt das Ex-Model noch mehr: „Bin ich hier bei GNTM oder was? Es geht hier wieder nur ums Aussehen, darauf habe ich einfach keinen Bock!“, ist sie genervt. Noch dazu ein Shooting, bei dem die Teilnehmerinnen wenig oder gar nichts tragen sollen - nur ihre Haut. Fotografin und Künstlerin Chantal Convertini: „Ich will die Frauen mit neuen Augen betrachten, die voller Liebe und Wertschätzung sind.“

Sara Kulka: „Mir fehlt die Motivation“

Motsi Mabuse begleitet die neun Fragen im ersten „Social-Reality“-Format der ARD. (Bild: WDR) Copyright: WDR

Sara Kulka ist nicht überzeugt: „Mir fehlt die Motivation. Vielleicht ist es doch einfacher, Maskerade zu spielen“, überlegt sie. Erst im Gespräch mit Danni Büchner wird ihr klar, dass sie hier die Chance hat, sich nicht in der Mutterrolle oder als Influencerin zu präsentieren. Sie nimmt doch am Fotoshooting teil - schließt dafür aber die TV-Kameras aus. Von den Ergebnissen ist Sara Kulka dann begeistert: „Ich habe mich so wohlgefühlt, es war eines der schönsten Shootings, das ich je hatte!“

Im linearen TV läuft „Vibes“ seit dem 12.11.2026 bei One. Der WDR zeigt das Format ab dem 8. Januar. Alle sechs bisherigen Folgen sind kostenfrei in der ARD-Mediathek zu sehen - insgesamt gibt es zehn Folgen. (tsch)