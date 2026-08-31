Zugegeben, es ist eine etwas skurrile Idee für einen Erstlingsroman, mit der die deutsche Schriftstellerin Leonie Swann jedoch irgendwie den Zahn der Zeit traf: In „Glennkill“ erzählt die gebürtige Dachauerin, die eigentlich anders heißt, von einer krimiverrückten Schafherde, die nach dem plötzlichen Tod ihres Schäfers selbst in die Mordermittlungen einsteigen. Der Roman, der im August 2005 erschien, war über mehrere Jahre hinweg ein Bestseller. Kein Wunder also, dass mit „Garou: Ein Schaf-Thriller“ im Juni 2010 eine Fortsetzung erschien. Nach einer überraschend langen Pause legte Swann mit „Widdersehen“ im April 2026 ein drittes Buch nach. Ebenso wurde „Glennkill“ 2026 endlich verfilmt. Der mit Hugh Jackman und Emma Thompson prominent besetzte Film erscheint nun ebenso wie das Animationsabenteuer „Tom und Jerry: Der Verlorene Kompass“ und der Actionthriller „In The Grey“ auf DVD und Blu-ray.

„Glennkill - Ein Schafskrimi“ (VÖ: 3. September)

„Glennkill: Eins Schafskrimi“ basiert auf dem Bestsellerroman von Leonie Swann. (Bild: Plaion Pictures) Copyright: Plaion Pictures

Kein Zweifel, Schäfer George (Hugh Jackman) liebt seine Herde wirklich sehr: Er füttert und pflegt die Tiere nicht nur, er liest ihnen vor dem Einschlafen sogar regelmäßig Bücher vor. Krimis mögen sie am liebsten - ein entscheidendes Puzzlestück in der ungewöhnlichen Kinokomödie „Glennkill - Ein Schafskrimi“. Schäfer George glaubt nicht so recht daran, dass seine Schafe irgendetwas verstehen, wenn er ihnen vorliest. Doch, sie verstehen. Und wie sich bald zeigt, können sie noch viel mehr. Sprechen und in Mordfällen ermitteln zum Beispiel. Als sie ihren geliebten Schäfer George eines Tages tot auffinden, ist das ein großer Schock für die ganze Herde. Und die gut geschulten Krimi-Fans schöpfen einen schlimmen Verdacht: „Unser Schäfer wurde ermordet, und wir werden das Verbrechen aufklären!“

Ein magischer Kompass bringt Tom und Jerry ins alte China. (Bild: WVG) Copyright: WVG

Neben Hugh Jackman und vielen schön animierten Schafen verschiedener Größe und Fellfärbung ergatterte auch Emma Thompson eine tragende Rolle in der kuriosen und absolut sehenswerten Krimigeschichte. Die Schafe wurden für die deutsche Fassung unter anderem von Bastian Pastewka und Anke Engelke synchronisiert.

Preis DVD: circa 15 Euro

„Tom und Jerry: Der verlorene Kompass“ ist der neuste Animationsfilm der tierischen Ikonen. (Bild: WVG) Copyright: WVG

GB/US, 2026, Regie: Kyle Balda, Laufzeit: 106 Minuten

„Tom und Jerry: Der Verlorene Kompass“ (VÖ: 28. August)

Die Anwältin Rachel Wild (Eiza González) kennt sich mit schwierigen Aufträgen aus. (Bild: Leonine/2023 Black Bear/Dan Smith) Copyright: Leonine/2023 Black Bear/Dan Smith

Kaum ein anderes Zeichentrick-Duo genießt über Generationen hinweg so viel Liebe und Anerkennung wie Tom und Jerry: Von 1940 bis 1967 wurde die zunächst aus 161 kurzen Zeichentrickfilmen bestehende und mit insgesamt sieben Oscars ausgezeichnete Serie über den tollpatschigen Kater und die schlaue Maus in den USA fürs Kino produziert. Es folgten weitere TV-Serien und mehrere Kinofilme. Der neueste trägt den Titel „Tom und Jerry: Der Verlorene Kompass“ und erscheint nun auf DVD und Blu-ray: Kater Tom hat darin einen neuen Job. Als Security-Kater soll er ein einem Museum für Recht und Ordnung sorgen. Leider hat er die Rechnung ohne Mäuserich Jerry gemacht. Der ist unter die Museumsdiebe gegangen und hat es auf einen mysteriösen Astral-Kompass abgesehen. Keiner, so heißt es, wisse wie er funktioniert. Wirklich keiner? Es dauert nicht lange, bis die zwei ewigen Streithähne den Kompass bei ihrer Verfolgungsjagd versehentlich aktivieren. So kommt es, dass sie im alten China landen, wo Tom fortan als Held verehrt wird, während ein fieser Rattenclan den Kompass für sich beanspruchen will ...

Preis DVD: circa 15 Euro

„In The Grey“ heißt der neue Action-Film von Guy Ritchie. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

US/CN, 2025, Regie: Zhang Gang, Laufzeit: 100 Minuten

„In The Grey“ (VÖ: 4. September)

Rasante Actionfilme sind schon lange das Markenzeichen von Guy Ritchie. Alles andere als gemütlich ist auch die Geschichte, die der 57-Jährige in seinem jüngsten Film „In The Grey“ erzählt. Anwältin Rachel Wild (Eiza González) hat sich als Schuldeneintreiberin für die Upper Class etabliert. Ihr aktueller Auftrag hat es allerdings besonders in sich: Der skrupellose Multimilliardär (Carlos Bardem), der auf den klangvollen Namen Salazar hört, weigert sich vehement, die fällige eine Milliarde Dollar an eine Bank zu zahlen. Also muss Rachel auf Salazars Privatinsel reisen und den Druck erhöhen. Der unerschütterliche Brite Sid (Henry Cavill) und sein aufbrausender amerikanischer Kollege Bronco (Jake Gyllenhaal) sollen dabei für ihre Sicherheit sorgen. Doch natürlich geht alles schief, und schon bald befindet sich das Trio auf einer actiongeladenen Mission ... Guy Ritchie zufolge, basiert der Film, so unglaublich er auch klingen mag, tatsächlich auf einer wahren Geschichte.

Preis DVD: circa 15 Euro

GB/US, 2026, Regie: Guy Ritchie, Laufzeit: 93 Minuten (tsch)