Viele Filmfans werden sich noch erinnern an den Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Jetzt gibt es eine Hundertjährige, die einen schwulen Flüchtling erst von ihrer Lieblingsbank im Park vertreibt und dann eine WG mit ihm gründet. Genau genommen ist Agnes sogar schon 101 - allerdings fühlt sie sich noch viel jünger. Jung genug jedenfalls, um sich in „Lieblingsmenschen“ noch einmal auf eine besondere Wendung in ihrem Leben einzulassen.

Was diesen Film von der gefeierten schwedischen Romanverfilmung „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ (2013) unterscheidet: „Lieblingsmenschen“ ist inspiriert von einer wahren Geschichte - eine echte Agnes und ein echter Amir, der 2020 aus dem Iran nach Deutschland kam. Für das Kino wurde ihre ungewöhnliche Geschichte von Malte Welding nach einer Vorlage von Paul Matthias Feldmann in Drehbuch-Form gebracht. Die Inszenierung der Wohlfühl-Komödie übernahm Regisseurin Helena Hufnagel (“Generation Beziehungsunfähig“).

Agnes (mit aufwendiger Maske drei Jahrzehnte älter gemacht: Katharina Thalbach) und Amir (Bardo Böhlefeld) begegnen sich erstmals in einem Berliner Park. Es gibt Streit um eine Bank - kein schönes Kennenlernen. Dann aber führt das Schicksal Agnes und den 70 Jahre jüngeren Amir erneut zusammen. Sie will nicht ins Pflegeheim, auch wenn ihr Arzt es hundertmal verordnet, und er will und kann nicht zurück in den Iran - aufgrund seiner Homosexualität droht ihm dort die Todesstrafe. Die scheinbare Lösung all ihrer Probleme: Agnes und Amir ziehen zusammen ... (tsch)