Auf ersten Blick wirken die Bilder gar nicht so ungewöhnlich: Auf Instagram teilte Claudia Schmutzler Eindrücke von ihrer Hochzeitsfeier. Doch ein entscheidender Bestandteil einer Heirat fehlt: Ein Bräutigam - oder eine zweite Braut - ist nirgends zu sehen. Der skurrile Grund: Die Schauspielerin hat sich selbst geheiratet.

Einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag am 19. September 2026 gab sich der „SOKO Wismar“-Star selbst das Ja-Wort. Die mit einem Augenzwinkern zu verstehende Heirat war rein symbolisch. Standesamtlich ist Schmutzler, die ihre letzte öffentlich bekannte Beziehung fünf Jahre lang mit ihrem Schauspielkollegen Sönke Schnitzer führte, nach wie vor ledig.

„Ich danke allen, die mir auf meinem Weg ins Licht geholfen haben“

„Am 18. September 2026 habe ich mir selbst nach jahrzehntelanger Recherche und eindeutigen Ergebnissen das Ja-Wort gegeben“, schreibt die Schauspielerin zu den nun veröffentlichten Bildern auf Instagram. „Nicht aus Mangel, nicht aus Trotz, dafür mit Größe, Kompetenz und ohne falsche Bescheidenheit. Ich danke allen, die mir auf meinem Weg ins Licht geholfen haben.“

Claudia Schmutzler war 1991 durch den Kultfilm „Go Trabi Go“ mit Wolfgang Stumph berühmt geworden. 1992 folgte eine Fortsetzung. Außerdem war sie in TV-Serien wie „Für alle Fälle Stefanie“ (1996-2003), „SOKO Wismar“ (2005-2017) und „Rote Rosen“ (2019-2020) zu sehen.

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