Schauspielerin Leela Scherbaum kritisiert„Diversität wird oft als leerer Begriff benutzt“

Als Leela Scherbaum ihre Karriere begann, hatte sie anfangs Angst, „dass es nur um die Quote geht“, erzählt die kleinwüchsige Schauspielerin im Interview mit der Agentur teleschau. Denn: „Diversität wird oft als leerer Begriff benutzt und bewirkt nicht, was sie eigentlich soll“, findet die 23-Jährige, die nun in der Coming-of-Age-Komödie „Schlaflos in Bochum“ (ab Donnerstag, 12. November, in der ARD-Mediathek, am Samstag, 14. November, 20.15 Uhr, im Ersten) zu sehen ist.

Charlie (Leela Scherbaum, links) bietet in „Schlaflos in Bochum“ Regisseur Pascal (Jonathan Berlin) und Theaterintendantin Beatrix (Alexandra von Schwerin, zweite von rechts) selbstbewusst an, die Rolle einer verunfallten Darstellerin zu übernehmen. Charlies Mutter Silke (Christina Große) hält sich im Hintergrund. (Bild: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,) Copyright: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,

Gerade studiert Scherbaum in Hamburg Schauspiel. Bei ihren Bewerbungen an anderen Schauspielschulen sei sie „auch ein paarmal abgelehnt“ worden, verrät sie und stellt klar: „Diversität öffnet nicht automatisch jede Tür. Ich will als Schauspielerin wahrgenommen werden, für das, was ich mitbringe, und unabhängig davon wie ich aussehe.“ Ihre Rolle Charlie steht im ARD-Film vor einer ähnlichen Herausforderung: Auch sie will unbedingt Schauspielerin werden. Doch am Theater sieht die Intendantin sie vor allem als Chance, mit mehr Diversität das Image des Hauses zu verbessern, während der Regisseur sie zunächst sogar gar nicht in seiner Produktion haben will.

Scherbaum selbst fing „früh“ mit der Schauspielerei an. Doch Vorbilder gab es für sie wenige. Damals habe sie „nur Christine Urspruch aus dem Münster-'Tatort' und Peter Dinklage aus 'Game of Thrones'“ im Kopf gehabt, erzählt die 23-Jährige im Interview und erinnert sich: „Das waren die beiden, bei denen ich dachte: Die haben es geschafft, vielleicht wird das mit mir auch was.“ Gerade deshalb sei es „so wichtig, dass man den Beruf öffnet“: „Es gibt viele Menschen mit Behinderung, die niemanden haben, zu dem sie hochschauen“ könnten, betont sie. Für Scherbaum waren Urspruch und Dinklage entscheidend. Durch diese Vorbilder habe sie gewusst: „Es gibt da irgendwo einen Raum, in den ich reinkommen kann.“ (tsch)