In den 90er-Jahren gehörte Alicia Silverstone zu den großen Schauspielstars. Ihre Rolle als Cher Horowitz in der Teenie-Komödie „Clueless - Was sonst!“ (1995) brachte ihr den endgültigen Durchbruch. Am 4. Oktober feiert die Schauspielerin ihren 50. Geburtstag - und widmet sich mittlerweile weitaus mehr als nur der Schauspielerei.

Obwohl Silverstone nach ihrem Filmerfolg mit „Clueless“ viele Türen offenstanden, zog sie sich zur Jahrtausendwende allmählich aus der Kinofilmbranche zurück. Ganz kehrte sie dem Schauspiel allerdings nie den Rücken. Silverstone stand für Independent-Filme vor der Kamera und für Theaterstücke sowie am Broadway auf der Bühne.

In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ sagte Silverstone über ihre Karriere: „Vor 'Clueless' war ich viel intuitiver und verspielter und hatte mehr Selbstvertrauen in das, was ich tat.“ Nach ihrem großen Erfolg sei sie „für eine Weile etwas gestresst“ gewesen und sei „die Sache intellektueller angegangen“. Dieses Gefühl habe über mehrere Jahre angehalten.

Alicia Silverstone als Autorin und Umweltaktivistin

Alicia Silverstone feierte 1995 mit dem Film „Clueless - was sonst“ ihren schauspielerischen Durchbruch. (Bild: 2026 Getty Images/Emma McIntyre) Copyright: 2026 Getty Images/Emma McIntyre

Zudem musste Silverstone sich auch mit Rückschlägen auseinandersetzen. 1997 übernahm sie die Rolle des Batgirls in der vierten Batman-Verfilmung „Batman & Robin“. Anders als „Clueless“ erhielt der Film größtenteils schlechte Kritiken - und Silverstone den Negativpreis „Goldene Himbeere“ als schlechteste Nebendarstellerin. Dazu erklärte sie rückblickend: „Wir sind alle Menschen, also gibt es natürlich hier und da Dinge, die deine Gefühle verletzen können, aber ich habe mich einfach dem Aktivismus zugewandt und meinem Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

Die Schauspielerei sei ihr immer wichtig gewesen. Dennoch entschloss sich Silverstone, regelmäßig Pausen einzulegen und sich anderen Themen zu widmen. „Ich glaube, das hat mir etwas anderes gegeben, worüber ich nachdenken konnte“, sagte sie. „Ich habe erkannt, dass man alles unter einen Hut bringen kann.“

Der „Clueless“-Star ernährt sich seit 1998 vegan und ist seit vielen Jahren eines der bekannten Gesichter zahlreicher PETA-Kampagnen. Im Jahr 2009 veröffentlichte sie mit „The Kind Diet“ ein Buch über vegane Ernährung, 2014 folgte ihr zweites Buch „The Kind Mama“, ein Ratgeber zum Thema Mutterschaft.

Ihr Engagement für Tierrechte und den Umweltschutz sei für Silverstone schon immer ein Herzensprojekt gewesen. „Mein Körper hat mir einfach gesagt: Das ist es, wozu ich bestimmt bin, ich liebe es so sehr, ich muss einen Weg finden, beides zu tun.“ Sie habe gleichzeitig Schauspielerin und Aktivistin sein wollen, erklärte sie gegenüber dem „Guardian“: „Und genau das habe ich dann auch getan.“

Alicia Silverstone kehrt in die Rolle der Cher Horowitz zurück

Im Juli 2026 wurde bekannt, dass Alicia Silverstone für eine Fortsetzung von „Clueless“ in die Rolle der Cher Horowitz zurückkehren würde. Die Serie soll beim Streaminganbieter Paramount+ erscheinen und 30 Jahre nach dem Film „Clueless“ spielen.

Aus der modebewussten Highschool-Schülerin Cher Horowitz ist mittlerweile eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter geworden. Sorgte Cher Horowitz im Film „Clueless“ selbst noch als Teenagerin für Wirbel, stellen sie nun die Teenagerjahre ihrer eigenen Tochter vor neue Herausforderungen. Die Dreharbeiten in Los Angeles sollen 2027 beginnen. (tsch)