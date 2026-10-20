„Schaut von oben zu“„Dinner“-Gastgeberin pflegte ihren Mann vor dessen Tod drei Jahre lang

„Wenn man das Herz eines Ostfriesen öffnet, dann ist er loyal“, meint Hannelore (61). Und die Herzen wurden bereits am ersten Abend von „Das perfekte Dinner“ geöffnet, weshalb sie den anderen direkt erzählte, dass sie ihren an Alzheimer erkrankten Mann drei Jahre zu Hause gepflegt hat. Seit dessen Tod vor zwei Jahren nimmt die Aushilfe im Automobilumschlag wieder mehr am Leben teil, auch am „perfekten Dinner“ - „und er schaut von oben zu“.

Andreas (links) und Hans überlegen: Was war noch mal Chorizo? (Bild: RTL) Copyright: RTL

In ihrer Küche in Emden bekommt sie Unterstützung von ihrer Physiotherapeutin Lea (33), die selbst 2023 beim „Dinner“ mitgemacht hat. Auf dem Speiseplan stehen folgende Gerichte:

Vorspeise: Weißer Spargel getoppt mit Kalbsfilet, dazu Ricotta und Pesto Hauptspeise: Knoblauch-Hähnchenbrust in Parmesan-Kräuterkruste mit Kartoffeln, Chorizo und einem Parmesan-Cracker Nachspeise: Creme-Schnitte und Mascarpone-Creme

Hannelores Knoblauch-Hühnchen stößt bei Maja (links) und Hans auf große Begeisterung. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Es wird mein erstes Fleischgericht nach fünf Jahren sein“, blickt Pescetarier Mike (46) dem Menü gespannt entgegen. Denn für diese Woche lässt er sich auf alles ein: „Ich möchte einfach die Dinge probieren, wo sich jeder Gedanken zu gemacht hat.“ Hans (52) und Andreas (50) machen sich eher Gedanken, was noch mal diese „Chorizo“ war. „Ist das nicht ein Salat?“, überlegt Hans. Da hat er die Wurst wohl mit Chicorée verwechselt.

Gin Basil Smash „war der Wahnsinn“

Das ansehnliche Dessert mit Espresso Martini muss als Foto verewigt werden. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Schon bei der Begrüßung haut Hannelore mit ihrem Gin Basil Smash einen raus. „Der Aperitif war der Wahnsinn! Das hat mich richtig umgehauen“, meint Maja (25). Dann brät Hannelore auch schon den Spargel mit Panko an. Das Kalbsfilet wurde zuvor mit viel Schmackes mit dem Topf zu hauchfeinen Scheiben geplättet. „Der Spargel ist ein Traum“, lobt Mike das Stangengemüse. Sogar Hans, der keinen Spargel mag, findet: „Ja, ist lecker!“

Bei den Urlaubsfotos mit ihrem Mann haben die Gäste Fragen an Hannelore, die die Gastgeberin gerne beantwortet. „Ich finde es so respektabel, dass sie so offen drüber redet. Das muss man ihr echt hoch anrechnen“, hört Hans gerne zu. Trotzdem macht sich Hannelore ein wenig Sorgen: „Ich hoffe nicht, dass es für die Gäste die Stimmung drückt.“

Maja schwärmt: „Hauptspeise war supergeil!“

Die Knoblauch-Hähnchenbrust ist Hannelores Spezialgericht: „Ich habe noch nie einen Gast gehabt, der das nicht gemocht hat.“ Auch in dieser Runde wird die Speise nicht verschmäht. „Egal, welche Stelle vom Hähnchen du isst, es ist einfach gut“, spricht Maja ein Kompliment aus.

Zum Dessert reicht Hannelore einen Espresso Martini, „weil der ganz gut zu dem Kuchen passt“. Hans bestaunt das hübsche Gedeck: „Dürfen wir da ein Foto davon machen? Weil ich muss meine Anrichterei echt noch überdenken.“ Auch Maja zückt ihr Smartphone: „Traumhaft!“ Andreas verrät noch, wie's schmeckt: „Geil! Oh Gott!“

„Nachspeise zehn Punkte“, schwärmt Hans. Für den gesamten Abend vergibt er neun Punkte. Mit insgesamt 32 Punkten reiht sich Hannelore hinter Andreas im Wochenranking ein. (tsch)