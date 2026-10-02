Schlagerstar Sarah Zucker meldet sich nach Babypause zurück„Mein Herz ist voll“

Die Schlagersängerin Sarah Zucker hat sich auf Instagram erstmals seit Längerem wieder an ihre Fans gewandt und mitgeteilt, dass sie Mutter eines Jungen geworden ist. Zu einer Reihe von Fotos schrieb sie, sie wolle „einfach mal wieder Hallo sagen“ und einen kleinen Einblick in ihr „neues Leben“ geben. Die Bilder zeigen die Sängerin in einer Dünenlandschaft, ihr Baby trägt sie auf dem Arm. Das Gesicht des Kindes ist darauf nicht zu sehen. Dazu schrieb Zucker: „Mein Herz ist voll.“

Die Künstlerin war bis Ende 2025 regelmäßig in großen Schlagershows aufgetreten. Damals hatte sie ihrer Community von ihrer Schwangerschaft berichtet und anschließend eine Auszeit genommen. Abgesehen von einer einzelnen Wortmeldung auf Instagram hatte sie sich seither weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Sarah Zucker ist Mutter eines Jungen

In ihrem aktuellen Beitrag blickt Zucker auf diese Zeit zurück. „In den letzten Monaten hat sich mein Leben auf die schönste Art verändert“, schrieb sie. Es sei eine Zeit „voller erster Male, kleiner Momente und ziemlich großer Gefühle“ gewesen. Um ihr neues Leben kennenzulernen und „einfach mittendrin zu sein“, habe sie sich bewusst komplett aus ihrer öffentlichen Rolle zurückgezogen. Die Nachrichten ihrer Fans seien dennoch bei ihr angekommen: „Ich hab mich wirklich über jede einzelne gefreut.“

Weitere Details zu ihrem Sohn nannte die Sängerin nicht. Das Geschlecht hatte sie bereits bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft verraten. Der Name des Jungen und sein Geburtstag bleiben hingegen unter Verschluss. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche von Fans. (tsch)