„Das teuerste Objekt bis dato“Julian Schmitz-Avila ersteigerte bei „Bares für Rares“ 60.000-Euro-Oldtimer

Julian Schmitz-Avila (40), bekannt aus der ZDF-Show „Bares für Rares“, ist stolz auf das teuerste Objekt, das er je ersteigert hat. Das war im Juli 2024, also vor gut zwei Jahren. Da verliebte er sich in einen Oldtimer, einen Jaguar E-Type. 60.000 Euro hatte er dafür hingeblättert. „Das teuerste Objekt bis dato“, lacht Schmitz-Avila.

Dabei hatte der auf Barock- und Rokoko-Möbel spezialisierte Antiquitätenhändler von Autos eigentlich gar keine Ahnung, erzählt er in der MDR-Talkshow „Riverboat“ am Freitagabend. „Wenn ein Auto kein CarPlay mehr hat, bin ich schon durcheinander.“ Zuerst habe er nicht gewusst, was er da eigentlich ersteigert hat. „Im Nachhinein habe ich erfahren, das Auto wurde von Enzo Ferrari in Genf als das schönste Automobil der Welt vorgestellt.“ Als er das Auto ersteigerte, habe er weder Enzo Ferrari noch den Autosalon in Genf erkannt, so Schmitz-Avila. Als der Jaguar Ende der 1960er-Jahre auf den Markt kam, sei das Auto noch ein Statussymbol gewesen. Das habe sich inzwischen geändert.

Schmitz-Avila habe allerdings vor dem Kauf ein kleines Problem gehabt, gibt er zu. „Zum Glück haben die vor der Ausstrahlung herausgeschnitten, wie ich versucht habe, mich da reinzusetzen und auszusteigen.“ Sein Bauch war ihm da ein wenig im Weg.

Inzwischen dürfte der Oldtimer ein wenig an Wert verloren haben. „Es ist ja so, dass die Preise auf dem Oldtimer-Markt im Moment ein wenig leiden“, erklärt der Antiquitätenhändler. Er weiß: „Das ist nichts, wofür jemand Geld ausgeben würde, der unter 40 ist.“ Das hat Julian Schmitz-Avila jedoch vom Kauf nicht abgeschreckt: Der knallrote Jaguar hatte es ihm angetan. Und dann darf das Geld schon mal ein bisschen lockerer sitzen. (tsch)