Schon mit 32 „viel zu alt“„Pastewka“-Star Sabine Vitua kristiert TV-Branche

Ihren Durchbruch schaffte Sabine Vitua vergleichsweise spät. Doch bereits mit Anfang 30 galt die heute 65-Jährige als zu alt für das Fernsehgeschäft. „Ich war 32, als ich ins Fernsehgeschäft einstieg. 'Viel zu alt', wurde mir gesagt. Also ich war von Beginn an zu alt und bin das geblieben“, sagte die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit „t-online“. Ihre Branche kritisiert sie bis heute: „Die meisten Rollen für Frauen waren und sind immer noch zu langweilig und immer noch meistens Randfiguren.“ Ab 40 werden Schauspielerinnen aus ihrer Sicht vor allem als Mutter, Lehrerin, fürsorgliche Nachbarin oder Oma besetzt.

Ihre bekannteste Rolle spiele Sabine Vitua als Managerin von Bastian Pastewka in „Pastewka“. (Bild: 2017 Amazon.com Inc., or its affiliates) Copyright: 2017 Amazon.com Inc., or its affiliates

Ihre bis heute bekannteste Rolle spielte Vitua in der Sitcom „Pastewka“, in dem sie zehn Staffeln lang Bastian Pastewkas Managerin Regine Holl spielte. „Das hat mich 15 Jahre durchgetragen, bis ich 58 war“, sagte sie im Interview. Aktuell ist sie in der ARD-Mysteryreihe „Wäldern“ als Heilerin Dorothea Freiberg zu sehen.

Vitua: Schauspieler brauchen zweites Standbein

Aktuell ist Sabine Vitua (links) in der ARD-Mysteryreihe „Wäldern“ zu sehen. (Bild: © WDR/FLARE FILM/Guido Engels) Copyright: © WDR/FLARE FILM/Guido Engels

Die „Unsichtbare in Beige“ sei zwar aus dem Fernsehen verschwunden, wenn auch später als aus dem echten Leben, so Vitua. Doch dann sei das nächste Klischee gefolgt: „die quietschige Bunte“. Hoffnung machen ihr Produktionen, die Frauen ab 40 als „vielschichtige Charaktere mit existenziellen Konflikten“ zeigen.

Sie selbst habe sich mit Studentenprojekten geholfen und mindestens einmal im Jahr an einem teilgenommen. Heute komme man ohne zweites Standbein kaum noch über die Runden, glaubt sie: „Es gibt weniger Filme, immer mehr Sondergagen.“ Gemeint ist damit eine Bezahlung bei Film und Fernsehen, die unter den regulären Tarifstandards liegt.

Trauer um Mutter fühlte sich „wie Liebeskummer“ an

Persönlich beschäftigt Vitua die Demenz ihrer Mutter, die vor fünf Jahren starb. Seit einigen Jahren ist sie Botschafterin der Stiftung der DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen). „Ich möchte, dass diese Krankheit als Krankheit wahrgenommen wird und dass sie entstigmatisiert wird“, erklärte sie. In „Bunte“ sagt sie über die Zeit der Pflege: „Auf einmal war ich die Mutter meiner Mutter.“ Und über deren Tod: „Für mich fühlt sich Trauer wie Liebeskummer an.“ Um die Belastung zu bewältigen, machte sie eine Therapie: „Ich musste lernen, mit meinen eigenen Kräften hauszuhalten und meine Überforderung zu akzeptieren.“

Vitua studierte von 1983 bis 1987 an der Hochschule der Künste Berlin und spielte danach unter anderem am Schauspielhaus Zürich und an der Berliner Volksbühne. Am Set von „Pastewka“ lernte sie den Regisseur Joseph Orr kennen, den sie 2009 heiratete. (tsch)