„Christian, könntest du mir mal bitte helfen?“, ruft Désirée Braun durch ihren Garten. Die 49-Jährige kann ihren rechten Arm nicht mehr hochheben. Sie will ein Lampion an einem Baum aufhängen, doch scheitert. Sie leidet unter einer sogenannten Frozen Shoulder: eine schmerzhafte Entzündung und Versteifung der Schultergelenkkapsel. Die Schmerzen schränken sie sogar in ihrem Beruf als Hausärztin ein. Eigentlich ist Désirée Rechtshänderin, doch inzwischen musste sie lernen, vieles mit der linken Hand zu erledigen.

Physiotherapie, Schmerzmittel und Kortison hat sie bereits ausprobiert. Alles ohne Erfolg. Nun setzt sie ihre Hoffnung auf ein innovatives Verfahren: die Gelenkembolisation. Die ZDF-Reportage „plan b: Was macht uns gesund? Bye-Bye, Schulterschmerz!“ begleitet sie auf diesem Weg.

Nach den ersten Besserungen: „Hätte vor Glück weinen können“

Wird die Gelenkembolisation Désirée helfen? (Bild: ZDF/Dieter Stürmer) Copyright: ZDF/Dieter Stürmer

Bei der Behandlung werden krankhaft neu gebildete, entzündungsfördernde Blutgefäße rund um das Gelenk mithilfe eines dünnen Katheters und winziger Partikel verschlossen. Das soll die Entzündung eindämmen und Schmerzreize reduzieren. Der Eingriff dauert rund 45 Minuten. Ob die Krankenkasse die Kosten übernimmt, wird im Einzelfall geprüft.

Nach dem Eingriff ist Désirée zunächst erleichtert. Doch nun heißt es warten. Eigentlich sollten bereits innerhalb der ersten 24 Stunden bis wenigen Tage eine erste Schmerzlinderung zu spüren sein. Das volle Ergebnis entwickelt sich meist über mehrere Wochen bis etwa drei Monate.

Drei Wochen später ist „keine Besserung in Sicht“. Die 49-Jährige will sich damit nicht abfinden und probiert zusätzlich zur Physiotherapie eine elektromagnetische Muskelstimulation aus. Dann scheint sich plötzlich etwas zu verändern. In der Doku erzählt sie, sie habe selbst über sich gestaunt. Als sie schließlich einen Joghurt aus dem oberen Kühlschrankfach greifen kann, hätte sie „vor Glück weinen können“. Was genau nun der Auslöser für die Besserung gewesen ist, bleibt unklar.

Die ZDF-Reportage „plan b: Was macht uns gesund? Bye-Bye, Schulterschmerz!“ läuft bereits in der Mediathek. Am Sonntag, 29. November, ist sie um 15.30 Uhr linear zu sehen. (tsch)