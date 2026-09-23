Schwarzenegger, Gottschalk, Ferres und Co.Promis feiern auf der Wiesn

Seit Samstag hat das 191. Oktoberfest seine Zelte geöffnet: Jährlich kommen mehr als sechs Millionen Besucher auf das größte Volksfest der Welt - und auch in diesem Jahr mischen sich zahlreiche Prominente unter die Feiernden. Ganz vorne mit dabei war ein Stammgast: Arnold Schwarzenegger. Der 79-Jährige besuchte das Marstall-Festzelt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Heather Milligan.

Arnold Schwarzenegger ist seit Jahren dabei

Veronika Ferres ist seit Kurzem wieder Single und zeigte dies nun auch auf dem Oktoberfest. (Bild: Neilson Barnard/Getty Images) Copyright: Neilson Barnard/Getty Images

Er übernahm dort am Dienstagabend erneut den Dirigentenstab und brachte Band und singende Menge im Takt zusammen. Für den gebürtigen Österreicher ist das längst Tradition: Schon seit Jahren schwingt der „Terminator“ bei seinen Wiesn-Besuchen den Taktstock, auch im vergangenen Jahr hatte er im Marstall-Zelt dirigiert.

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Veronica Ferres zeigt sich solo

Birgit Schrowange und Mariella Ahrens feierten bei der „Red Ladies Wiesn“ für den guten Zweck. (Bild: Hannes Magerstaedt/Getty Images) Copyright: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Für Aufmerksamkeit sorgte zudem Veronica Ferres. Rund einen Monat nachdem ihre Trennung von „Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer bekannt wurde, zeigte sich die Schauspielerin wieder öffentlich - in einem weinroten Dirndl mit links gebundener Schleife, dem traditionellen Zeichen dafür, Single zu sein.

Ebenfalls bei der „Red Ladies Wiesn“ zu Gast: „Höhle der Löwen“-Investorin Dagmar Wöhrl (links) und CSU-Forschungsministerin Dorothee. (Bild: Hannes Magerstaedt/Getty Images) Copyright: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Auf Instagram teilte die 61-Jährige, die im Mai noch von Maschmeyer geschwärmt hatte, mehrere Aufnahmen von ihrem Wiesn-Besuch: mal posierend auf den Wegen, mal vor einer Spielbude, mal mit Freunden. Zu ihrer Begleitung zählten unter anderem die Produzenten Ralf Berchtold und Joseph M'Barek sowie Regisseur David Dietl. Zu dem Beitrag schrieb Ferres: „Die 5. Jahreszeit ist wieder gestartet! Was für ein schöner Abend mit bester Stimmung, viel guter Laune und ganz viel Wiesn-Gefühl.“

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Gottschalk gibt auf der Wiesn ein Gesundheitsupdate

Auch FC-Bayern-Star Harry Kane ließ sich auf der Wiesn bereits eine Maß schmecken. (Bild: Alexander Hassenstein/Getty Images for Paulaner) Copyright: Alexander Hassenstein/Getty Images for Paulaner

Auch Thomas Gottschalk zeigte sich wieder auf großer Bühne: Gemeinsam mit Ehefrau Karina besuchte der 76-Jährige das Käfer-Zelt - nachdem er Ende November 2025 öffentlich gemacht hatte, an Krebs erkrankt zu sein, und sich danach aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Inzwischen gilt er als krebsfrei.

„Mir geht es jeden Tag besser, ausgezeichnet sogar“, sagte Gottschalk der „Bild“. Einladungen habe das Paar zuletzt reihenweise abgesagt, diesmal aber eine Ausnahme gemacht. Karina Gottschalk zeigte sich erleichtert, aber vorsichtig: „Der Krebs ist erst mal besiegt. Aber er kann wiederkommen.“ Ihren Mann lobte sie für seinen Kampfgeist, woraufhin Gottschalk konterte: „Ich bin noch stolzer auf Karina als sie auf mich.“ Auf sein Bier wollte er dennoch nicht ganz verzichten - wenn auch alkoholfrei: „Ich bin nur der Rentner hier.“

Feiern für den guten Zweck

Auch bei der traditionellen „Red Ladies Wiesn“ ging es prominent zu: Über 350 Frauen feierten in den Wildstuben zugunsten des Hauner-Vereins, der mit dem Erlös einen Operationsroboter für Säuglinge finanzieren will. Am Ende stand eine Rekordsumme von 46.000 Euro - doppelt so viel wie im Vorjahr. Unter den Gästen: Schauspielerin Mariella Ahrens, Bundesministerin Dorothee Bär, Moderatorin Birgit Schrowange, Unternehmerin Dagmar Wöhrl sowie Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl, die scherzte: „Ich bin auch eine Red Lady. Das passt sogar zum Parteiprogramm.“

Auch sonst war in den Zelten einiges los: Im Käfer-Zelt stießen bereits am Sonntag Spieler, Trainer und Verantwortliche des FC Bayern auf die sieben Tore gegen Union Berlin an, darunter Harry Kane und Ex-Präsident Uli Hoeneß. Auch Moderator Florian Silbereisen, DJ Ötzi und Schauspieler Ralf Moeller besuchten die Wiesn bereits.

Netflix dreht Liebeskomödie auf der Wiesn

Neben Promi-Auftritten sorgt in diesem Jahr auch ein Filmprojekt für Gesprächsstoff: Regisseur Simon Verhoeven dreht erstmals einen Netflix-Film auf dem Oktoberfest. Die romantische Komödie mit dem Arbeitstitel „Oktoberfest“ stellt eine junge Wiesnkellnerin ins Zentrum der Geschichte. Neben Aufnahmen im Studio Penzing rollen die Kameras auch auf der Theresienwiese.

„Schon als Kind habe ich den Wahnsinn und die wilde Magie der Wiesn geliebt - umso mehr freue ich mich über die Chance, einen Film über diesen einzigartigen Ort und seine Menschen erzählen zu dürfen“, so Verhoeven. Besonders fasziniert hätten ihn dabei die Wiesnkellnerinnen und -kellner. Für den Regisseur ist es das nächste große Projekt nach einem erfolgreichen Jahr: Sein Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ gehörte zu den ausgezeichneten Produktionen beim Deutschen Filmpreis 2026 und gewann drei Lolas. (tsch)