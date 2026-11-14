Michael Kausch hat die Fernsehlandschaft in Deutschland mitgeprägt. In den 1980ern spielte er in den Serien „Liebling Kreuzberg“ und „Schwarzwaldklinik“, später hatte er Gastrollen in „Wolffs Revier“ und „Doktor Frank“. Doch ein Schicksalsschlag hätte ihn beinahe das Leben gekostet.

Den 19. Januar 1990 wird er nie vergessen. „Das war ein Workshop. Der fand statt in einer Fabriketage“, erinnerte sich der 77-Jährige als Gast im WDR-Talk „Kölner Treff“. „Dort hatten wir in einer Pause die Fenster aufgemacht, um Luft reinzulassen, und ich hatte die Pause benutzt, um mit einer Kollegin an einer Improvisation zu arbeiten.“ Dabei übersah er das offene Fenster. „Und dann ging es 15 Meter runter auf den Hinterhof“, so Kausch.

Was dann passiert ist, weiß er nicht. „An die vier Wochen vor meinem Unfall und zwei Monate danach kann ich mich nicht mehr erinnern“, erzählt er. „Wir versuchen ihn wieder auf die Beine zu bringen, aber arbeiten wird er nie wieder“, hatte damals ein Arzt zu seiner Frau gesagt. Kausch hatte sich zehn Rippen gebrochen, er erlitt einen Milzriss und ein Schädel-Hirn-Trauma. „Ich war linksseitig gelähmt, von der Symptomatik war ich ein Schlaganfallpatient.“ Drei Wochen lang konnte er kein Wort sprechen.

Michael Kausch über Manfred Krug: „Arbeiten war ihm ein Graus“

Doch Kausch hat es geschafft. „Die Rehabilitation hat drei Jahre in Anspruch genommen.“ Danach spielte er Gastrollen in Serien wie „Wolffs Revier“, „Unser Lehrer Doktor Specht“ oder „Ein Fall für zwei“. Dennoch erinnert er sich: „Die 90er-Jahre waren die dunklen Jahre.“ Damals hatte er sich auch von seiner Frau scheiden lassen. Doch inzwischen ist er wieder glücklich verheiratet, und er hat das Theater für sich entdeckt. Vor allem an Berliner Theatern war und ist er auch heute noch zu sehen.

Kausch prägte vor allem in den 1980er-Jahren die deutsche Fernsehlandschaft mit. In der „Schwarzwaldklinik“ verkörperte er den Dr. Engel, bei „Liebling Kreuzberg“ spielte er in drei Staffeln als Rechtsanwalt Giselmund Arnold an der Seite von Manfred Krug (1937-2016). Auch über ihn weiß Kausch im „Kölner Treff“ einiges zu erzählen.

„Arbeiten war ihm ein Graus“, so charakterisiert Kausch seinen Schauspielpartner. Böse ist er Krug deswegen nicht. Kausch: „Die Arbeit mit Manfred Krug war eine ganz tolle Lehrzeit.“ Krug war erst später zum Dreh von „Liebling Kreuzberg“ hinzugestoßen, weil er noch „Auf Achse“ zu Ende drehen musste. „Als er dann kam, war erst auch ein gewisser Anspruch von ihm spürbar, dass er der Herr im Ring ist“, erinnert sich Kausch. Er habe Krug nicht Contra gegeben, sondern es sei ihm gelungen, etwas entgegenzusetzen, erinnert Kausch sich heute.

Barbara Wussow lädt Michael Kausch aufs „Traumschiff“ ein

Manfred Krug war dafür bekannt, von kleinen Pappzetteln seine Texte abzulesen, erinnert sich Michael Kausch: „Er fand es furchtbar, dass er immer so viele Texte lernen musste.“ Erzählt wird, dass Krug in Nahaufnahmen schon mal einem anderen Schauspieler einen Spickzettel auf die Stirn geklebt hat. „Das ist mir nie passiert“, lacht Michael Kausch. „Aber es war einmalig, und so etwas hatte ich noch nie gesehen, dass er seine Zettel so platziert hat, dass sie nicht sichtbar waren.“ Zwar habe Krug schon ab und zu seine Texte gelernt, aber eigentlich sei es ihm zuwider gewesen, sagt Kausch. „Aber ich würde nicht sagen, dass Krug sein Handwerk nicht konnte.“

„Die Schwarzwaldklinik habe ich eher als Urlaub angesehen“, erinnert sich Kausch, der in der Serie den Doktor Engel verkörperte. Beim „Kölner Treff“ sieht er zum ersten Mal seit 37 Jahren seine damalige Schauspielkollegin Barbara Wussow wieder. Die macht dann auch gleich den Vorschlag, die beiden Schauspieler könnten doch wieder zusammenspielen, in der Serie „Traumschiff“. „Das ist ein langer Traum“, strahlt Kausch. Er habe sich öfter beworben, aber damals habe er offenbar nicht ins Konzept gepasst. Vielleicht passt es ja jetzt. (tsch)