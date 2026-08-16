Schwedische RomCom-Serie „Endlich erwachsen“30 ist das neue 20

Mathilda (Carla Sehn) und ihr Freund Johannes (Simon Reithner) sind zusammengezogen. Beide sind im Beruf und um sie herum bekommen alle Freunde Kinder. „Endlich erwachsen“ erzählt aus Sicht von Mathilda, wie sie „den Zwang“ des Erwachsenwerdens erlebt. Inklusive zahlreicher Traumsequenzen, wie das Leben anders laufen könnte. (Bild: Peter Cederling) Copyright: Peter Cederling

Mathilda (Carla Sehn) spricht mir ihrem Chef Frank (Felix Herngren) - und glaubt sich dabei immer wieder in ihrer Inkompetenz und Unreife ertappt. Oder bildet sie sich nur alles ein? (Bild: Peter Cederling) Copyright: Peter Cederling

Die 30 Jahre alte Mathilda (Carla Sehn) steigt als Anwältin in eine Stockholmer Kanzlei ein. Noch während des Bewerbungsgespräches mit Chef Frank (Felix Herngren) kommt sie sich vor wie eine Hochstaplerin. Ist sie nicht eigentlich noch viel zu jung für die seriösen Business-Klamotten und jene wichtigen Aufgaben, mit denen sie hier betraut wird? Ebenso „wacklig“ fühlt sich Mathilda in ihrem Privatleben. Eigentlich soll sie doch ihren netten, verlässlichen, aber auch etwas pedantischen Freund Johannes (Simon Reithner) heiraten. In ihrem Umfeld, scheint es, bekommen gerade alle Kinder. Dann begegnet Mathilda der unkonventionelle Psychologe Nathan (David Dencik), der auf der gleichen Büroetage arbeitet. Zwischen Tagträumen und anderen Fantasien fragt sich Mathilda: Welches Leben will ich eigentlich führen?

Jung-Anwältin Mathilda (Carla Sehn) trifft ihren Büronachbarn Nathan (David Dencik) ständig auf der Arbeit. Der Psychologe ist ein deutlich unkonventionellerer Typ als ihr Freund Johannes - weshalb Mathilda immer wieder reizvollen Fantasien nachhängt. Und auch mehr als das ... (Bild: Peter Cederling) Copyright: Peter Cederling

Auch wenn in der so unterhaltsamen wie klugen Schwedenserie „Endlich erwachsen“ (komplett im Stream ab Donnerstag, 20 August) Mathilda klar im Mittelpunkt steht: Die Nebenfiguren der achtteiligen Erzählung sind keineswegs nur Staffage, sie haben allesamt ihre eigenen Geschichten. Neben dem lieben, aber auch etwas spießigen Johannes und dem geheimnisvollen Nathan ist es zum Beispiel auch jene von Mathildas zehn Jahre ältere Schwester Martha (Rakel Wärmländer). Sie kommt nicht über den Auszug ihres einzigen Kindes hinweg und fühlt sich haltlos in ihrem 40-jährigen Leben. Auch Nora (Katarina Ewerlöf), die unkonventionelle Mutter der beiden, bekommt ihren eigenen Erzählstrang. Oder auch Mathildas Freund Emil (Vilhelm Blomgren), dessen Frau und Mutter des gemeinsamen Kleinkinds sich von ihm getrennt hat - aber weiterhin mit Emil wohnen möchte.

Skandinavisches Rezept: Keine Angst vor „echten Menschen“ in Komödien

Mathilda (Carla Sehn, rechts) und Johannes (Simon Reithner) feiern mit Mathildas Mutter Nora (Katarina Ewerlöf) und anderen. Aber ist Mathilda wirklich klar, wohin sie mit ihrem Leben will? (Bild: Peter Cederling) Copyright: Peter Cederling

Nora (Katarina Ewerlöf) wird von Adrian (Peter Apelgren) nach einem Unfall im Rollstuhl fortbewegt. Für die Werbe-Managerin, die vom Älterwerden nichts wissen will, ist dies ein schwer zu akzeptierender Zustand. (Bild: Peter Cederling) Copyright: Peter Cederling

Mathilda (Carla Sehn) und Nathan (David Dencik) lassen es krachen. (Bild: Peter Cederling) Copyright: Peter Cederling

„Endlich erwachsen“ heißt im Original „Vuxna människor“ und ist eine Serien-Spinoff-Adaption des gleichnamigen schwedischen Kultfilms von 1999. Hauptautoren der Serie sind Amanda Högberg und Daniel Karlsson, doch der Macher des Urfilms, Felix Herngren, ist als Schauspieler in der Rolle von Mathildas Chef Frank auch bei der Serie mit im Boot. In Schweden hatte Staffel eins im Oktober 2022 Premiere und wurde bei den Kristallen TV Awards 2023 für die beste Komödie nominiert sowie bei den Swedish Comedy Awards 2023 ausgezeichnet.

Mathilda (Carla Sehn) spielt mal wieder ihr Rolltreppenspiel: Dabei muss sie sich während einer Fahrt jemanden aussuchen, mit dem sie am ehesten schlafen würde. (Bild: Peter Cederling) Copyright: Peter Cederling

Carla Sehn, die polnische Wurzeln hat, ist mittlerweile eines der bekanntesten Schauspielgesichter ihres Landes. Die 32-Jährige spielte in der fantastischen schwedischen Netflix-Tragikomödie „Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht“ über die moderne Dating-Szene die Hauptrolle einer gestressten Großstädterin und war auch in der Krimi-Serie „Die Åre Morde“ (ebenfalls Netflix) zu sehen.

Wie viele skandinavische Serie vereint „Endlich erwachsen“ Stärken, die man in deutschen Komödien gern mal vermisst: Man hat keine Angst, zwischen absurden und lustigen Alltagssituationen auch die Tragik der beteiligten Figuren zu erzählen und sie insgesamt als Charaktere und damit als Menschen ernst zu nehmen. „30 ist das neue 20“, scheint Mathilda sich in der Serie zuzurufen, die bei ARTE nur in der Mediathek läuft. Offensichtlich fühlt sie sich noch nicht bereit für „endgültige“ Entscheidungen wie Ehe, Mutterschaft und eine stringente Berufskarriere. Über achtmal 45 Minuten folgt man der Frau in dieser Lebensphase äußerst gern. (tsch)