Sebastian Lege übt vor ZDF-Abschied Kritik am Sender„Ging an meine berufliche Reputation“

Seit über zehn Jahren klärt Sebastian Lege vorwiegend im ZDF über die „Tricks der Lebensmittelindustrie“ auf. Ende des Jahres wird der gelernte Koch und Produktentwickler den Mainzer Sender verlassen und danach exklusiv für die RTL-Gruppe vor der Kamera stehen. In einem Podcast übte der 47-Jährige nun deutliche Kritik an seinem Noch-Heimatsender.

Lege, der im ZDF die Reihe „Besseresser“ prägte, habe die Verantwortlichen nach eigener Auskunft rechtzeitig gewarnt, dass „das Themenfeld nach den ganzen Jahren und paar 100 Produkten, die wir auf dem Tisch hatten, irgendwann dünn wird“. Vorschläge für neue Formate seien jedoch „abgeschmettert“ worden, sagte er im Podcast „Dr. Riemer“. Lege: „Ich habe mehrmals die Warnfahne geschwungen, aber leider wurde sich da weggedreht so nach dem Motto: Du machst jetzt schön das weiter und machst genau das weiter, was wir wollen und nichts anderes.“

Sebastian Lege warnt „Besseresser“-Nachfolger: „Das ist eine ganz andere Zielgruppe“

Zudem sei vonseiten des ZDF „Druck“ ausgeübt worden, „dass ich auf gewisse Dinge noch mehr moderativ draufkloppen sollte, was aber fachlich ein bisschen abdriftete“. Da habe er sich gesagt: „Jetzt geht's ein bisschen an meine berufliche Reputation und da muss ich jetzt kurz einmal hier auf die Bremse drücken.“ Aus diesem Grund habe er beschlossen, den Ende 2026 auslaufenden Vertrag mit dem ZDF nicht zu verlängern. Die Entscheidung habe ihm „auch sehr weh getan, weil diese Marke 'Besseresser' auch ein Baby von mir ist“.

Leges Nachfolger bei der sowohl im TV als auch online erfolgreichen Reihe wird der Influencer Tim Armann. „Er ist ein sehr erfolgreicher YouTuber mit seinen Kochsendungen, und ich wünsche ihm wirklich alles Gute und viel Glück“, sagte Lege im Podcast. Zugleich warnte er den Kollegen: „ZDF ist immer noch lineares Fernsehen, und die Schuhe sind noch mal ganz andere, als bei YouTube was zu machen. Das ist eine ganz andere Zielgruppe.“ Dennoch würde es ihn freuen, wenn die Marke „Besseresser“ überlebt: „Das wäre mein Wunsch.“

Für die RTL-Gruppe präsentierte Lege bereits das Format „Lege kommt auf den Geschmack“. Das Konzept, Alltagsprodukte wie Pizza und Döner mittels technologischer Verfahren vor der Kamera zu verbessern, habe er zuvor bereits dem ZDF vorgeschlagen, als „Weiterzählung von Besseresser“. Lege betonte: „Das wollte das ZDF auch nicht.“ Beim Sender VOX hingegen habe man gesagt: „Cool, mega, das machen wir!“ In der RTL-Gruppe habe er sich „sehr wohlgefühlt von Anfang an, weil viele Menschen sehr offen mit mir waren und mich auch mal haben machen lassen“. (tsch)