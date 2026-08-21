„Seelisch anstrengend“Anna-Maria Ferchichi stellte nach Urlaub Ehe mit Bushido infrage

Offene Worte von Anna-Maria Ferchichi: Im Luxus-Urlaub war der achtfachen Mutter so gar nicht nach Entspannung zumute. Das gab die 44-Jährige nun im gemeinsamen Podcast mit Ehemann Bushido, „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“, preis. Auch der einstige Rapper war nicht gut auf den Urlaub zu sprechen. Nur „ungerne“ würde er das Thema behandeln, gab er zu.

„Wir sind da wirklich jeden Tag einkaufen gefahren. Das würde ich auch nicht noch mal so machen“, seufzte er angesichts des 15 Personen großen Urlaubstross samt Haushälterin, Au-pair und Personenschützer. „Nach zwei Wochen hatten die dann keinen Bock mehr“, beklagte Ferchichi die schlechte Laune gerade der älteren Kinder.

Anna-Maria Ferchichi klagt über Urlaub: „Dann wurde die Situation sehr angespannt“

Doch nicht nur bei den Kindern verschlechterte sich die Stimmung zunehmend. „Dann wurde die Situation zwischen Anis und mir sehr angespannt“, beklagte Anna-Maria Ferchichi, sie und ihr Mann hätten „viel gestritten“. Selbst als die Familie wieder zurück in der Heimat war, sei die Chemie zwischen den beiden noch immer schlecht gewesen. „Das war seelisch auch anstrengend“, gibt sie im Podcast zu. Sie habe sich sogar „wegen unserer Ehe“ den Kopf zerbrochen.

Gegenüber den Kindern stand die Achtfachmama auch schlecht da. Die Maßnahme, den Kindern ihre Handyzeit zusammenzustreichen, kam nicht gut an. „Dann war ich Persona non grata“, erinnert sich Ferchichi im Podcast. „Dann waren die fies zueinander, dann musst du bestrafen oder sagen: Hey, das geht nicht. Und dann kippt die Stimmung halt einfach.“

Dazu blieb ein Wunsch Ferchichis im Urlaub unerfüllt. „Ich hatte gedacht, ich kann mal essen gehen, oder wir gehen mal abends schön essen oder so, oder wir gehen mal aus“, bedauerte sie, keine Zeit zu zweit mit Bushido gehabt zu haben. Deutlich besser als der vierwöchige Familienurlaub gefiel Anna-Maria Ferchichi zuletzt ein Kurztrip an den Tegernsee: „Das ist so ein schöner Fleck und wir fahren von uns aus 45 Minuten mit Stau, also easy.“ (tsch)