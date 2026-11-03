„Sehr ernsthafte Risiken“Deep Purple muss komplette Europatournee verschieben

In Leipzig und Hamburg erwartete Fans von Deep Purple kürzlich schon eine Enttäuschung: Aufgrund gesundheitlicher Probleme von Frontmann Ian Gillan konnten die geplanten Konzerte der Rockband nicht stattfinden. Nun steht fest: Auch die restliche Europatournee liegt nun auf Eis. Das gab die Band mittels einer persönlichen Nachricht Gillans an die Fans bekannt.

In dem Statement auf der offiziellen Seite der Band bei Instagram spricht Gillan von „einem medizinischen Problem“, das er nicht näher ausführt. Jedoch habe er sich deswegen dringend in eine Behandlung im Krankenhaus begeben müssen. Die Hoffnung, trotz der abgesagten Konzerte in Leipzig und Hamburg die Tournee weiterführen zu können, habe sich dort wegen „sehr ernsthaften Risiken“ zerschlagen.

Ian Gillan freut sich über Genesungswünsche: „Bedeutet mir sehr viel“

„Aus diesem Grund und auf Anraten meines medizinischen Teams und meines Managements haben wir beschlossen, den Rest der Europa- und Großbritannien-Tour bis auf Weiteres zu verschieben“, informierte Gillan die Fans seiner Band. Er bedauere die Entscheidung sehr, „aber es ist im Interesse aller“, schrieb der Frontmann. Gleichzeitig bedankte er sich für die vielen Genesungswünsche, die bei ihm eingegangen seien: „Das bedeutet mir sehr viel.“

Eigentlich hätte Deep Purple im Rahmen ihrer Tournee noch Halt in Dortmund, Berlin, Frankfurt und Nürnberg gemacht. Zudem waren Konzerte in weiteren europäischen Ländern wie Frankreich und Großbritannien Teil des Tourplans. Auch die anvisierten Gastspiele von Deep Purple in Lateinamerika im Dezember stehen auf der Kippe. Dazu hat sich die Band bis dato aber noch nicht geäußert.

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