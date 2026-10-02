„Sehr menschlich“Ben Affleck verteidigt Einsatz von KI für neuen Netflix-Film

Ben Affleck hat für seinen neuen Netflix-Thriller „Animals“ künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, hält sich mit Details aber zurück. „Ich habe KI für viele Dinge genutzt“, sagte der Regisseur laut dem Branchendienst „The Hollywood Reporter“ am Mittwoch bei Bloombergs Veranstaltung. Wofür genau, verriet er nicht: „In meiner Branche versuchen wir ja, die Illusion von Realität zu erzeugen, nicht wahr?“

Affleck selbst bescheinigte sich auf der Film-Premiere am Donnerstag einen „ethischen Umgang mit KI“ und betonte, „Animals“ sei ein „sehr menschlicher Film“ geworden. Gleichzeitig nutzte der 54-Jährige die Gelegenheit, seine KI-Standards zu umreißen. „Ich würde nichts verwenden, das mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert wurde.“ Bei „Animals“ habe ein eigens erstellter Datensatz als Grundlage für die Arbeit mit KI-Modellen fungiert, erklärte er.

Ben Affleck über KI: „Es geht nicht darum, irgendjemanden zu ersetzen“

Mark (Ben Affleck) und seine Frau (Kerry Washington) versuchen verzweifelt, ihren entführten Sohn zu retten. (Bild: Netflix / Warrick Page) Copyright: Netflix / Warrick Page

Ben Affleck betonte, er wolle keine Filme machen, „bei denen man einfach nur etwas eintippt und dann kommt etwas dabei heraus“. Dieses Vorgehen würde auf kein Zuschauerinteresse stoßen, mutmaßte der Schauspieler. „Und wenn es so wäre, würde ich daran nicht mitwirken wollen.“ Er wolle auf keinen Fall beobachten, dass die KI „uns selbst schwäche“.

„Es geht nicht darum, falsche Menschen zu erschaffen oder irgendjemanden zu ersetzen - niemals“, schilderte Affleck weiterhin sein Anliegen. Ihm gehe es mehr darum, das Instrumentarium für die Nachbearbeitung zu erweitern. Wie genau er die Technik einsetzt, behielt er aber für sich: „Wenn man es sieht oder erkennen kann, was es ist, dann hat man es ruiniert. Genau wie bei einem schlechten visuellen Effekt, genau wie bei einer schlechten schauspielerischen Leistung.“

Darum geht's in „Animals“

Die Auseinandersetzung mit KI begleitet Ben Affleck schon länger. 2022 gründete der Schauspieler mit anderen Mitstreitern das KI-Unternehmen InterPositive. Fokus der Firma ist die Nachbearbeitung von Filmaufnahmen. Im März 2026 kaufte Netflix das Unternehmen auf.

Im Netflix-Film „Animals“ spielt Ben Affleck Mark, für den seine Bürgermeisterkandidatur oberste Priorität hat. Doch plötzlich rücken seine beruflichen Ambitionen ganz weit nach hinten. Als im Thriller ihr Sohn entführt wird, ist Mark und seiner Ehefrau (Kerry Washington) jedes Mittel recht, um ihr Kind zu beschützen. Doch Marks politische Kontrahenten warten nur auf einen Ausrutscher. Affleck verantwortete auch die Regie und Drehbuch. Zu sehen ist „Animals“ ab 9. Oktober bei Netflix. (tsch)