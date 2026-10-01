Seine Stimme dürfte fast jedem Kind hierzulande bekannt sein: Michael Tilo Amft alias Michael Thilo sang die frühere Titelmusik der beliebten „Benjamin Blümchen“-Hörspiele ein. Nun wurde bekannt, dass der Sänger im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Nach Angaben des „Münchner Merkurs“ starb Thilo bereits Anfang März dieses Jahres. Demnach habe sein Sohn Enrico Amft den Tod seines Vaters bestätigt. Das Titellied zu der beliebten Zeichentrickfigur, das mit den Zeilen „Auf 'ner schönen, grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg...“ beginnt, sei laut Thilos Familie jedoch nur eines seiner vielen Werke gewesen.

„Benjamin Blümchen“-Sänger zog sich 2009 zurück

Sein Sohn Enrico Amft erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal: „Ich stoße nach wie vor noch auf Musik von ihm, die ich noch nicht kannte und an der ich sehe, wie vielfältig er damals war“. Die Benjamin-Blümchen-Titelmusik sei „eher eine Randerscheinung“, so Amft. „Das war für Außenstehende immer größer als für uns.“ In den Achtzigerjahren wurde Thilos Version schließlich durch eine andere Aufnahme ersetzt, da die Rechte an der Hörspielserie verkauft wurden.

Dennoch freue es Amft, dass viele Menschen die Version seines Vaters bis heute mit ihrer Kindheit verbinden: „Das ist immer wieder schön: Wenn ich Leute kennenlerne und sie frage, ob sie früher Benjamin Blümchen auf Kassette gehört haben, können viele das Lied noch auswendig.“ Wenn er ihnen dann mitteile, dass es sich bei dem Interpreten um seinen Vater handelte, „ist das Erstaunen riesig“. Laut Amft habe sein Vater bis 2009 auf der Bühne gestanden und habe sich anschließend aus dem Geschäft zurückgezogen. (tsch)