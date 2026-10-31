Am Ostermontag dieses Jahres ermittelten Ivo Batic und Franz Leitmayr in ihrem allerletzten Fall. Die beiden Münchner Kommissare waren 35 Jahre lang im „Tatort“-Dienst. Wie der Leitmayr-Darsteller Udo Wachtveitl nun im „Zeit“-Podcast „Und was machst du am Wochenende?“ verriet, vermisse er die Reihe ein halbes Jahr nach seinem Ausstieg.

Das liege unter anderem daran, dass in den vergangenen Monaten teils zweifelhafte Rollen an ihn herangetragen worden seien. „Es gab schon auch andere Angebote, aber ich muss jetzt nicht Sachen machen, die deutlich unter dem Niveau des Tatorts wären“, stellte Wachtveitl klar.

Im April beendeten Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) ihre „Tatort“-Karriere. (Bild: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden) Copyright: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden

„Dass wir aufgehört haben und wie wir aufgehört haben, war finde ich eine ziemlich runde Sache“, erklärte der 68-Jährige hingegen bezüglich seines „Tatort“-Abschieds. „Und ich finde, wir haben zwei wirklich schöne Abschlussfolgen gehabt - also das ist gut. Was ich ein bisschen vermisse: Da kamen dreimal im Jahr diese neuen Bücher. Und man war sehr gespannt: Was werde ich diesmal machen?“

„Sehr erfüllend“: Das vermisst Udo Wachtveitl nach seinem „Tatort“-Abschied

Er habe stets Wert darauf gelegt, die Drehbücher in Zusammenarbeit mit der Regie in „eine glaubhafte und gelungene und spannende Szene“ zu „übersetzen“. Wachtveitl findet: „Dieser kreative Prozess, der kann wahnsinnigen Spaß machen. Und das vermisse ich ein bisschen tatsächlich, weil wir haben da einen Weg gefunden, alle an einem Strang zu ziehen und etwas ganz Passables hinzukriegen.“

Darüber hinaus fehle dem Schauspieler vor allem eines: „Die Gaudi, die wir hatten. Wir hatten wirklich wahnsinnig viel Spaß beim Drehen oft“, schwärmte Wachtveitl im Rückblick. „Es war sehr lustig, sehr erfüllend. Eine Glückszeit.“

Mit 100 Fällen in 35 Jahren sind Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec die derzeitigen Rekordhalter im „Tatort“-Universum. Die Nachfolge der langjährigen Münchner Kommissare treten Carlo Ljubek (als Nikola Buvak) und Ferdinand Hofer (als Kalli Hammermann) als frisch formiertes Ermittlerduo voraussichtlich 2027 an. (tsch)