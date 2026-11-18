Wenn die Leidenschaft für den Beruf die Grenze zur „Selbstausbeutung“ überschreitet - darüber hat Schauspieler Martin Brambach im Podcast „Mensch bleiben“ von Mediziner und Autor Dietrich Grönemeyer gesprochen. Mit 50 Jahren habe er besonders viel gedreht, erinnerte sich der „Tatort“-Star. Eines Morgens sei er aufgewacht, sollte zum Dreh in Dresden abgeholt werden, doch ihm sei schwindelig und übel gewesen: „Die Welt drehte sich.“

Die Produktion habe daraufhin einen Notarzt gerufen, der ihn in die HNO-Abteilung einer Klinik gebracht habe. Dort sei schnell festgestellt worden, dass die beiden Gleichgewichtsorgane im Kopf „unterschiedlich senden“. „Ich bin nach einer Woche das erste Mal um das Krankenhaus gegangen, aber geschwankt und habe gedacht: Wirst du jemals wieder spielen können?“, erinnerte sich der 59-Jährige an die dramatischen Tage.

Der behandelnde Professor habe bei der Entlassung die Vermutung geäußert, dass eine Virusinfektion womöglich stressbedingt auf ein Gleichgewichtsorgan übergegriffen habe. Ihm sei damals prognostiziert worden, dass es niemals mehr so sein werde, wie es mal war. Nur dass er den Schwindel nicht mehr bemerken werde - außer bei großem Stress. „Und das merke ich mittlerweile“, sagte Brambach im Podcast-Gespräch: „Wenn ich großen Stress habe, wird mir ein bisschen schwindelig.“ Solche Momente seien für ihn inzwischen ein Warnsignal: „Alles loslassen, jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen.“

„Es gibt eine Volkskrankheit, die mich befallen hat: Schlafprobleme“

Ruhe habe Brambach jedoch über viele Jahre auch nachts nicht gefunden, wie er im Gespräch mit Dietrich Grönemeyer ausführte. „Es gibt eine Volkskrankheit, die mich befallen hat: Schlafprobleme“, bekannte der Schauspieler. Dem Podcast-Gastgeber sagte er: „Ich könnte dir fast bei jedem Film, den ich in den letzten 10, 15 Jahren gedreht habe, sagen: Guck mal! An der Stelle hatte ich nicht geschlafen, war völlig fertig. Der Körper erinnert sich an die gestressten Nächte, die man da hat.“

Ein Grund für die Schlaflosigkeit sei, dass man im Schauspielberuf keine klaren Arbeitszeiten habe. So komme es vor, dass eine Woche Nachtdrehs anberaumt seien: „Du wirst abends um 18 oder 19 Uhr abgeholt, kommst morgens um vier oder fünf Uhr ins Bett und musst dann aber schlafen, weil du ja am Abend wieder abgeholt wirst.“

Zudem sage man „als Freischaffender oft mehr zu, als am Ende wirklich von den Kräften möglich ist“, räumte Brambach ein. Einmal habe er drei Filme parallel gedreht, in Köln, in Hamburg und in Berlin. „Da habe ich jede zweite Nacht nicht geschlafen. Das wurde richtig chronisch“, sagte der mit seiner Partnerin Christine Sommer in Recklinghausen lebende Schauspieler. Selbst im Urlaub nach Abschluss der drei Projekte habe sich der Gedanke fortgesetzt: „Was ist, wenn ich jetzt nicht schlafen kann?“

Martin Brambach macht jeden Tag „eine Art Rentner-Yoga“

Geholfen habe ihm schließlich ein Achtsamkeitskurs. In dem Seminar seien jede Menge schlechte Angewohnheiten aufgefallen, etwa „dass ich zu schnell esse und dass ich während des Essens aufs Handy gucke und Radio höre“. Heute mache er jeden Tag „eine Art Rentner-Yoga“, damit nach einer schlaflosen Nacht Sauerstoff in den Körper komme. Brambach habe sich inzwischen einen „ganzen Komplex an Routinen“ erarbeitet, etwa nicht zu spät zu viel essen, nicht zu viel Alkohol trinken und öfter mal das Smartphone aus der Hand legen.

Auf die Frage, ob die Schlafprobleme damit behoben sind, antwortete der gebürtige Dresdner: „Es ist mal besser, mal ein bisschen weniger gut. Es hat viel damit zu tun, wie achtsam ich mit mir selber bin, wie sehr ich meine Routinen einhalte.“ (tsch)