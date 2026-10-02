Carrie (Summer H. Howell) ist die Geschichte einer eigentlich gutherzigen 16-Jährigen, der in der Schule übel mitgespielt wird. Ihre Rache: Sie ist telekinetisch begabt und kann damit großen Schaden anrichten. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

„Carrie“, das Serien-Update 2026: Summer H. Howell spielt Carrie White, Samantha Sloyan ist ihre Mutter Margaret. Erstmals wird die grausame und religiös fundamentalistische Mutterfigur komplexer gezeichnet als in den alten Adaptionen: Diese Mutter kennt auch Zuneigung und Liebe. Das Plot-Drama des Stoffes wird sie jedoch kaum verhindern können. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Die Schule ist ein grausamer Ort - zumindest für Außenseiter. Einer der stärksten Stoffe der Literatur zu diesem Thema ist Stephen Kings 1974 erschienener Debütroman „Carrie“. Er handelt von einer 16-jährigen Außenseiterin aus streng religiösem Elternhaus, die in ihrer Highschool gemobbt wird. Die Hauptfigur, in der berühmten ersten Verfilmung von Brian De Palma spielte sie 1976 die dafür Oscar-nominierte Sissy Spacek, verfügt allerdings über telekinetische Kräfte. Je nach Ausmaß von Carries Wut und Verzweiflung können Lampen zum Flackern gebracht oder Schneisen von Tod und Verwüstung erschaffen werden. Gruselmeister Mike Flanagan, der schon Edgar Allan Poes „Der Untergang des Hauses Usher“ für Netflix ein denkwürdiges Zeitgeist-Update verpasste, hat nun auch „Carrie“ für die Generation Social Media übersetzt. Die Serie startet am Mittwoch, 7. Oktober, mit allen acht Folgen bei Prime Video.

Schule ist bei „Carrie“ ein grausamer Machtkampf um Anerkennung, Status und Macht. Die beiden Freundinnen Chris Hargensen (Alison Thornton, links) und Sue Snell (Siena Agudong) gehen unterschiedlich mit der neuen, etwas „anderen“ Mitschülerin Carrie um. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Anders als beim „Usher“-Stoff, den Flanagan in eine dysfunktionale Familie eines superreichen Kapitalisten-Clans verlegte, bleibt er mit „Carrie“ dem Roman Stephen Kings, der die Serie mitproduzierte, verhältnismäßig treu. Natürlich findet Mobbing heute mit anderen Mitteln statt. Wie man sich denken kann, spielt Social Media dabei eine große Rolle. Für die Rolle der Carrie wurde aus 1.500 Bewerberinnen die mittlerweile 22-jährige Kanadierin Summer H. Howell (“Hunter Hunter“) ausgesucht, die ihre Sache gut macht. Fast noch besser: Die Rolle der Mutter, bei Brian De Palma spielte sie ebenfalls Oscar-nominiert Piper Laurie, interpretiert Samantha Sloyan deutlich anders: War die Mutter in der Vergangenheit ein dem religiösen Wahn verfallenes Monster, ist Margaret White in der Serie eine komplexe Figur, die durchaus Liebe für ihre Tochter Carrie empfindet.

Manche Geschichten muss man für jede Generation neu erzählen

Die zweitberühmteste Duschszene (nach „Psycho“) der Filmgeschichte dürfte die Erniedrigung Carries sein, die unter der Dusche nach dem Sportunterricht erstmals ihre Periode bekommt. Im Film von 1976 wird über Carries Entsetzen gelacht und gespottet. 2026 werden zusätzlich Social Media Filme erstellt. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Ein Schlüsselmoment im Filmklassiker von 1976 und nun auch in der Serie: Carrie (Summer H. Howell) wird nach dem Sportunterricht unter der Dusche gedehmütigt. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Ebenfalls neu in der 2026er-Version: Flanagan erschafft eine „Kaspar Hauser“-artige Backstory. So werden Carrie und ihre Mutter nach dem Unfalltod eines schweigsamen Bauarbeiters - Carries Vater - zu Hause in einer Art Gebetsschrank versteckt gefunden. Die Familie lebte zurückgezogen unter sich, das Haus verließ nur der Vater zwecks Erwerbstätigkeit. Carrie wurde daheim beschult, streng nach den fundamental-christlichen Prinzipien der Mutter. Die lehnt jede Form von Körperlichkeit und Spaß als Sünde der modernen Welt ab.

Carrie (Summer H. Howell) ist eine begabte Schneiderin und versteht sich darauf, ihre biedere Heimgarderobe für die neuen Auftritte in der Öffentlichkeit etwas aufzupeppen. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Als die Behörden den religiösen Rückzugsort der Whites entdecken, wird Carrie zur Highschool und die Mutter aus finanziellen Gründen zum Jobben verurteilt. Margaret White macht Erfahrungen an der Supermarktkasse und beim Reinigen von Toiletten. Dabei denkt man sich: Unser modernes Leben kann tatsächlich ganz schön fies und eklig sein. Ebenso subtil wird der von amerikanischer Fiction bereits gut ausgeleuchtete Handlungsort Schule gedeutet. Als in Carries neuer Highschool eine Amoklauf-Übung mit Sirenen, Tür-Lockdown und dem Eindringen eines bewaffneten Fake-Attentäters ansteht, brechen zum ersten Mal die Telekinese-Dämme.

Sue Snell (Siena Agudong) möchte, dass sich ihr Freund Tommy Ross (Joel Oulette) ein bisschen um Carrie kümmert. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Das zeitlos Faszinierende an Stephen Kings Carrie-Figur ist, dass hinter einem zierlichen Mädchen, das gegenüber seinen Altersgenossinnen fast noch kindlich wirkt, ein liebevoller und sensibler Mensch steckt. Es sind jene Umstände, die Kontrollsucht der Mutter sowie die Macht- und Intrigenspiele der Schüler, die Carries Zerstörungspotenzial triggern. Was Mike Flanagan als Autor und Regisseur von Gruselstoffen seit seinem gefeierten Serien-Durchbruch „Spuk in Hill House“ (2018) bei Netflix so herausragend macht: er erzählt zwar Gruselstoffe, aber seine Charaktere, ihre Dialoge und Themen sind so anspruchsvoll beobachtet und in Szene gesetzt, dass sie genauso in einem preisgekrönten Arthaus-Drama auffindbar sein könnten. Auch in „Carrie“, Flanagans erster Arbeit für Prime Video nach dem Ende seines Netflix-Seriendeals, sind dem 1978 geborenen Amerikaner wieder grandiose Momente rund um Scham, Entfremdung, Wut und menschlicher Grausamkeit gelungen.

Es ist aber eben auch eine knackige Highschool-Serie mit vielen Indie-Pop-Songs im Score und einer Darsteller-Riege, die an die Attraktivität und auch Verschlagenheit der Brian De Palma 70er-Jugendlichen anknüpft. Im Film damals spielten unter anderem John Travolta, Amy Irving und Nancy Allen die Schülerschaft. Letztendlich ist „Carrie“ eine Serie über den Zauber und Horror des Heranwachsens. Dass es sich bei der durchaus sehenswerten Prime-Serie bereits um die vierte Verfilmung des Stoffes handelt, beweist: Manche Geschichten muss man für jede Generation neu erzählen. (tsch)