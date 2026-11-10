„Servus Stockl“So rührend ist die letzte Folge von Marisa Burger in „Die Rosenheim-Cops“

„Ich glaub' das erst, wenn die im Flieger sitzt.“ Kriminalhauptkommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) will sich noch nicht ins Unabwendbare fügen. Er hofft immer noch, dass ihm Miriam Stockl (Marisa Burger), die gute Seele des Rosenheimer Reviers, irgendwie erhalten bleibt. Da geht es ihm wie den Fans, die den Ausstieg des Urgesteins nicht fassen wollen. Traurig, aber wahr - die 608. „Rosenheim-Cops“-Folge seit Sendestart vor fast 25 Jahren, ist die letzte für Marisa Burger und ihre zu Serien-Ikone gewordenen Figur.

Er ist schuld, dass Frau Stockl (Marisa Burger) ihren Job als Polizeisekretärin aufgibt. Sie geht lieber mit Thomas Ritter (Kai Schumann) nach Australien. (Bild: ZDF/Thomas Neumeier) Copyright: ZDF/Thomas Neumeier

Sagt sie ihren legendären Satz „Es gabat a Leich“ noch einmal? Wie nimmt das Revier Abschied? Fließen viele Tränen? Und wer wird Nachfolgerin? All diese Fragen werden in der Abschiedsfolge mit dem passenden Namen „Es gabat an Abschied“ (zu Hochdeutsch: „Es gäbe einen Abschied“) beantwortet. Deshalb: Wer auf die lineare Ausstrahlung im ZDF (Dienstag, 24. November, 19.25 Uhr, seit heute in der ZDF-Mediathek) warten möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Achtung, Spoiler!

Die Frau Stockl ersetzen? „Da müsste ein Wunder geschehen“

Ein letzter Akt als Gutmensch: Frau Stockl empfiehlt gemeinsam mit Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart, rechts) bei Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) Christin Lange als ihre eigene Nachfolgerin. (Bild: ZDF/Linda Gschwentner) Copyright: ZDF/Linda Gschwentner

Der vorletzte Arbeitstag von Miriam Stockl beginnt mit einem Telefonanruf, den sie aber am Apparat von Christin Lange (Sarah Thonig) abnimmt. Da ist die Frau Stockl so perplex, dass sie dem Michi Mohr (Max Müller) sogar einen „falschen Text“ sagt: „Stell dir vor, Michi, die Frau Lange hod a Leich gfundn.“ Erst als der Michi ganz lieb bittet - „Du, Stockl, sog's oamoi no!“ - sagt sie ihren Spruch noch einmal, der zur TV-Legende wurde: „Es gabat a Leich.“

Die letzte Folge ist durchtränkt von Abschiedsschmerz der Kollegen. „Wer sagt denn ab jetzt 'Es gabat a Leich'?“, fragte Marie Hofer (Karin Thaler). Der Michi schenkt seiner Stockl sogar seine „Lieb-hab-Bär“-Tasse. Und Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) seufzt, die Frau Stockl könne „doch keine ersetzen“. „Da müsst schon ein Wunder geschehen.“

Da waren's nur noch zwei: Nach Marisa Burgers Abschied sind Marin Thaler (rechts) als Marie Hofer und Max Müller als Michi Mohr die letzten Urgesteine der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“. (Bild: ZDF/Thomas Neumeier) Copyright: ZDF/Thomas Neumeier

Natürlich wird's stressig für Frau Stockl. Denn ihre designierte Nachfolgerin sagt plötzlich ab. Und die Akten der anderen Bewerberinnen sind zum Schreddern geschickt worden. Stockl muss also in Sachen ihrer eigenen Nachfolgerin tätig werden - aber das von Herrn Achtziger ersehnte Wunder findet sich nicht in den Akten, sondern sitzt schon lange in der Polizeidienststelle.

Stockl Abschied: Viel Wehmut und ein bisschen Mord

Schauspielerin Marisa Burger widmet sich nach 24 Jahren bei den „Rosenheim-Cops“ neuen beruflichen Herausforderungen. (Bild: 2019 Getty Images/Marc Mueller) Copyright: 2019 Getty Images/Marc Mueller

Denn Christin Lange hat - heimlich - ihre Prüfung zur Fachwirtin in Büro- und Projektorganisation gemacht. Weil sie die Prüfungsergebnisse einsehen wollte, stolpert sie auch in der Verwaltungsakademie über die Leiche der dortigen Dozentin Leonore Klinger. Als Lange sogar in der Presse als Jahrgangsbeste porträtiert wird, kommen Frau Stockl und Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) recht schlecht auf die ideale Lösung. Herr Achtziger zaudert anfänglich: „Das könnte die Lösung sein“, aber Frau Stockl spricht Klartext: „Das ist die Lösung!“

Am Ende sind sie alle glücklich. Die Frau Stockl strahlt, weil der Grund ihres Abschieds aus Rosenheim, ihr „australischer Ritter Tom“ (Kai Schumann), extra nach Rosenheim kam, um sie nach Melbourne zu holen. Der Tom freut sich spitzbübisch, weil sie davon nichts ahnte. Die Belegschaft ist happy, weil sie es trotz Stress schafft, der Frau Stockl ein Überraschungsfest zu gestalten.

Gut, nicht ganz so glücklich ist - Achtung: Spoiler im Spoiler - Roland Schuster (Julian Bayer), der Hausmeister der Verwaltungsakademie. Denn er brachte die Dozentin um, weil sie ihm auf die Schliche kam, dass er Prüfungsfragen an Schüler verriet, für Geld. „Da ist sie ausgerastet. Was hätt' ich denn tun sollen?“

Aber was ist schon ein Krimiserien-Mord gegen den Herz zerreißenden Verlust der Frau Stockl? Am Ende stehen sie da, die zehn vom Revier unter Luftballons und dem Banner „Servus Stockl“ und brüllen dasselbige im Chor. Und die Miriam steht da mit leuchtenden Augen, die sich vor Rührung mit Tränen füllen, sodass sie nur noch sprachlos nicken kann. Und in die Molltöne einer bajuwarischen Quetschorgel mischt sich leise - nicht aufdringlich, aber irgendwie endgültig - ein Didgeridoo.

Servus, Miriam Stockl, servus, Marisa Burger. (tsch)