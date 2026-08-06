Fast 60 Millionen Streams alleine in Deutschland und seit fünf Wochen an der Spitze der Charts: Der WM-Song „Dai Dai“ von Shakira und Burna Boy ist vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment zum Sommerhit des Jahres 2026 gekürt worden.

Shakira und WM-Songs - das passt einfach. (Bild: 2026 Getty Images/Lars Baron) Copyright: 2026 Getty Images/Lars Baron

Zur Begründung heißt es: „Mit seiner Gute-Laune-Mischung aus Afrobeats, Dance-Pop und Reggaeton sowie einer energiegeladenen Tanz-Choreografie, die auf Social Media unzählige Nachahmer findet, passt 'Dai Dai' perfekt zum diesjährigen heißen Sommer.“ Dazu liefere der Song einen eingängigen Text, der gut mitgesungen werden könne. Auch in vielen anderen Ländern habe der Hit, der bei der Eröffnung und bei der Halbzeitshow im Finale der WM performt wurde, den ersten Platz der Charts erreicht.

„Dai Dai“ folgt damit auf „Golden“ aus dem Netflix-Film „KPop Demon Hunters“ und „Bauch Beine Po“ von Shirin David, die in den vergangenen beiden Jahren zum Sommerhit gekürt wurden. Shirin David war auch in diesem Jahr wieder eine heiße Anwärterin auf die Auszeichnung. Der Ohrwurm „Gut genug“ der Rapperin zusammen mit dem Duo Blumengarten und dem Produzententeam Kitschkrieg war international viral gegangen und belegte im Juni zwei Wochen lang die Spitze der deutschen Charts. (tsch)