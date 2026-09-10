„The Voice of Germany“Shirin David wird gleich beim ersten Talent geblockt

Zum 16. Mal suchen ProSieben und SAT.1 bei „The Voice of Germany“ (freitags bei SAT.1 und samstags bei ProSieben, jeweils ab 20.15 Uhr) nach der besten Stimme der Republik. Für Shirin David soll es bei der dritten Teilnahme als Coach endlich mit dem ersten Sieg klappen. Doch gleich zum Auftakt der Talentshow (Freitag, 20.15 Uhr, SAT.1) muss die Rapperin Konkurrent Rea Garvey den Vortritt lassen. Bei Talent Lisa Aithnard, die als allererstere Kandidatin gleich drei Coaches überzeugt, setzt der Ire direkt den Block gegen David ein.

Lisa Aithnard begeisterte gleich mehrere Coaches. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

Schon nach wenigen Tönen beim Song „Nothing's Real But Love“ staunt Shirin David angesichts der markanten Stimme des Talents: „Wow!“, sagt sie und zeigt ihre Gänsehaut. Doch sie ist nicht die Einizige auf den roten Stühlen, die das erkennt. Mit Nico Santos und Rea Garvey drehen sich zwei Konkurrenten um. Noch während sie Lisa versucht, in ihr Team zu holen, bereitet Garvey Davids Hoffnungen ein jähes Ende - und blockt sie.

Rea Garvey rechtfertigt fiese Aktion: „Du wolltest mich zerstören“

„Das waren keine fünf Minuten“, beklagt Shirin David und schickt deftige Worte an den Iren: „Ab heute: Kampfansage!“ Nico Santos probiert derweil die Gunst der Stunde zu nutzen und Lisa gegen „Bösewicht“ Rea aufzubringen. „Ich glaube, dein Herz weiß es schon“, säuselt er. Umso größer ist seine Überraschung, als Lisa sich zu Rea Garvey bekennt. Der kehrt mit einem dicken Grinsen und dem ersten Talent in seinem Team auf die Bühne zurück und rechtfertigt seinen Block fast entschuldigend gegenüber Shirin David: „Du wolltest mich zerstören.“

„Shirin zu blocken, ist immer gut, weil das der einzige Weg ist, wie man sie stoppen kann“, erklärt Garvey laut ProSieben. „Man hofft nur, dass das Talent dann nicht sauer auf einen ist.“ Verärgerert ist dagegen Shirin David, die aber auch sagt: „Dass mich Rea schon beim ersten Talent blockt, ist ein Kompliment für mich.“ Von Garvey als „Bedrohung“ angesehen zu werden, sei auch ein Ausdruck von Wertschätzung. (tsch)