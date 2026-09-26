Shirin David zieht bei Zehntklässler alle „The Voice“-Register„Du warst unfassbar!“

Mit seinen frisch gebackenen 16 Jahren ist Benjamin Bieck das jüngste Talent der laufenden Staffel von „The Voice of Germany“ (freitags, 20.15 Uhr, SAT.1, samstags, 20.15 Uhr, ProSieben). Doch mit seiner Darbietung des AnnenMayKantereit-Songs „Barfuß am Klavier“ riss der Zehntklässler die Coaches vom Hocker. Shirin David ließ sich nicht lange bitten, drückte - und blockte Konkurrent Nico Santos.

Als der nach dem Ende der Darbietung fassungslos von seinem Sitz aufstand, meinte Shirin David nur: „Atme ein, atme aus - zurück auf deinen Sitz.“ An Benjamin gewandt sagte die Rapperin: „Du warst unfassbar!“ Er habe „das Level gerade um so viele Stufen nach oben gebracht“, sprach sie dem jungen Sänger ein großes Kompliment aus. Dann kam auch mal Benjamin selbst zu Wort und verriet sein Alter. „Ist der wirklich 16 Jahre alt? Vor 16 Jahren haben Sie ihn geboren?“, fragte David ungläubig Benjamins mitgereiste Mutter.

Nico Santos jammert bei „The Voice“: „Mein Herz ist ein bisschen gebrochen“

Kann man nichts machen: Wegen eines Blocks waren Nico Santos die Hände gebunden. (Bild: Joyn / Richard Hübner) Copyright: Joyn / Richard Hübner

„Mein Herz ist ein bisschen gebrochen“, lamentierte derweil Nico Santos über die verpasste Chance. Smudo bohrte zusätzlich in der Wunde: „Ist es eigentlich erlaubt, so viel zu reden, wenn man geblockt ist?“ Shirin David legte derweil nach und nutzte ihren Joker, um Benjamin zu überzeugen: „Ich möchte dir zeigen, wie ernst ich es meine.“ Das wiederum fand Smudo weniger lustig: „Wir haben noch gar nichts gesagt!“

Doch es war zu spät: Erst meldete sich Giovanni Zarrella in einer Videobotschaft zu Wort. Dann warb die Acapella-Gruppe German Gents singend für das Team Shirin: „Wer hat das beste Team, Queen Shirin.“ Auch Sänger Sampagne gehörte mit einem Live-Auftritt zur Überraschung. Trotz Michi Becks Intervention (“Wir haben uns auch noch beworben“) stand daraufhin Benjamins Entschluss fest: Er schloss sich Shirin David an.

Besonders bitter für Michi Beck und Smudo: Eigentlich wollte er zu den Fantastischen Vier, wie Moderator Matthias Killing nach dem Auftritt verriet. Sogar auf einem Konzert der Band sei der 16-Jährige schon gewesen. Aber Shirin Davids Joker ließ ihn seine Entscheidung revidieren. Umso zufriedener unterstrich die 31-Jährige: „Ich musste All In gehen.“ (tsch)