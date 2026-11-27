Drogen, Orgien, Liebe: Mit einem gut zweistündigen und sehr offenen Gespräch im Podcast „Hotel Matze“ lieferte Sido jüngst schon eine Menge Material für große Schlagzeilen. Jetzt liefert er mit „Frieden“ ein Album, das es gleichermaßen in sich hat und verspricht, so viel von dem Deutschrap-Star zu zeigen wie noch kein früheres Werk. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von der ehemaligen Nightwish-Frontfrau Floor Jansen und Peter Gabriel.

Sido - Frieden

Floor Jansen ist raus bei Nightwish - und damit offenbar nicht unglücklich: Im Januar veröffentlicht die niederländische Metal-Sirene ihr neues Album „Hytress“. (Bild: Tobias Andersson) Copyright: Tobias Andersson

„Deutschlands berühmtester Maskenmann ist zurück - nur dass wir diesmal direkt in sein Ich blicken können“: Mit diesen Worten wurde vor ein paar Monaten ein neues Album von Sido angekündigt. Jetzt ist die besagte Scheibe da, „Frieden“ heißt sie, und man hat wahrlich nicht den Eindruck, dass Paul Würdig alias Sido hier noch irgendetwas verstecken würde. Auf dem Cover ist da nicht einmal mehr eine richtige Maske, sondern nur noch ein Umriss aus Narben im Gesicht des Rappers. Starkes Motiv!

Narben, ja, Sido greift das Bild auf seinem neuen Album wiederholt auf, und doch wirkt er unglaublich entspannt - auf dem Cover wie in der Musik. Er rappt von alten Sünden und seinem neuen Weg zu Gott, von Viagra und Liebeslügen, vom Hinfallen und von der Lust, trotzdem wieder mit den Flügeln zu schlagen, weil da immer noch „Luft nach oben“ ist. Oft genug rappt Sido auch Zeilen, die für einen „krediblen“ Deutschrapper früher undenkbar gewesen wären, etwa wenn er in „Knoten“ Marianne Rosenberg und ihren Schlagerklassiker „Er gehört zu mir“ zitiert.

Dass Sido auf „Frieden“ so viele Dinge (durchaus nicht alle!) maximal egal sind, macht die Platte sympathisch. Dass die Musik nach allen Richtungen hin offen scheint, macht sie umso interessanter und vielseitiger. Sido träumt nämlich nicht nur von Marianne Rosenberg (und Vanessa Mai), sondern rappt zwischen Feature-Beiträgen von Gzuz, Fler, Kontra K und Shindy auch mit Sarah Connor, Nico Santos und Menowin. Sogar John Lennon findet irgendwo seinen Platz. Imagine all the people, living life in 'Frieden' so wie Sido - das wär' doch was!

Floor Jansen - Reversed Polarity

Wer knapp drei Stunden Freizeit aufbringen kann, für den hat Peter Gabriel etwas: sein neues Album „o/i“, der Nachfolger zu „i/o“. (Bild: Nadav Kander) Copyright: Nadav Kander

Nightwish und Floor Jansen gehen nach 13 Jahren getrennte Wege: Diese Meldung erschütterte die Headbanger-Szene im Oktober mehr als jedes noch so harte Riff es hätte tun können. Eine neue Sängerin (oder einen neuen Sänger?) hat die finnische Symphonic-Metal-Formation Nightwish nach letztem Stand noch nicht gefunden. Wie es für Floor Jansen weitergeht, ist aber schon klar. Etwa zeitgleich mit dem Ausstieg aus ihrer alten Band kündigte die stimmgewaltige Niederländerin ein neues Soloalbum an, begleitet von einer ersten Vorab-Single mit dem vielsagenden Titel „Everything Is Moving On“. Jetzt legt Jansen mit einem zweiten neuen Song nach.

Dass Jansen sich offenbar nicht deshalb von Nightwish trennte, weil sie genug von Heavy Metal hat, zeigte schon die erste Single deutlich, und mit „Reversed Polarity“ unterstreicht sie es noch einmal. Double-Bass-Gewitter, brachiale Gitarren - ein tonnenschwerer Sound ist das, mit dem Jansen „noch näher an ihre Metal-Wurzeln“ heranrücken will. „Beim Songwriting fühle ich mich freier denn je“, erklärt die Sängerin, die hierzulande auch durch ihre Teilnahme an der VOX-Show „Sing meinen Song“ (2019) zu einiger Bekanntheit kam. Bei der Suche „neuen Facetten“ ihres Sounds arbeitet Jansen erneut mit Produzent Gordon Groothedde, der auch schon ihr Solodebüt „Paragon“ (2023) aufnahm. Das neue Album „Hytress“ soll am 15. Januar erscheinen.

Peter Gabriel o/i

Die Aufmerksamkeitsspannen vieler Menschen werden immer kleiner, in der Musik schlägt sich dieser Trend konkret darin nieder, dass durchschnittliche Popsongs entsprechend kürzer werden und viele neue Alben nicht einmal mehr die 30-Minuten-Grenze überschreiten. Wie verhält sich Peter Gabriel zu diesem Umstand? Nun, der Auftaktsong „Been Undone“ aus seinem neuen Album „o/i“ dauert alleine schon knapp sieben Minuten, die Spielzeit für das gesamte Werk liegt bei zwei Stunden und 42 Minuten. Da ist wohl mehr als klar, wer mit dieser Musik gemeint ist und wer nicht.

Wer gemeint ist - das dürften in erster Linie diejenigen Fans sein, die schon vor Wochen ihre High-End-Plattenspieler für dieses Musikereignis in Stellung brachten. Es wird sich gelohnt haben. Peter Gabriel, im Spätherbst seiner Karriere produktiv wie seit den 80er-Jahren nicht mehr, nimmt seine Hörerschaft einmal mehr mit auf eine ausgeklügelte Avantgarde-Pop-Klangreise und befasst sich mit vielen großen Themen: mit Natur und Technik (auch Technik-Skepsis), mit dem Fluss der Zeit und der Frage, „welchen Platz man im Leben einnimmt“.

Was die Fans des ehemaligen Genesis-Sängers und großen Pop-Visionärs natürlich längst wissen: „o/i“ ist das Gegenstück zu Peter Gabriels letztem Album „i/o“ aus dem Jahr 2023, und wie damals wurden auch diesmal alle Stücke in zwei verschiedenen Varianten aufgenommen (“Bright-Side Mix“ und „Dark-Side Mix“). Hört man beide Werke zusammen, sind das etwa fünf Stunden Peter-Gabriel-Musik. Viel Bewegung also zwischen Sofa und Plattenspieler beim Wechseln der LPs - „eher ein Marathon als ein Sprint“, erklärt der Künstler selbst. (tsch)