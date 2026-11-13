Sido liebt sein Zuhause im Berliner „Speckgürtel“ - hat aber Ärger wegen der Mülltonnen

Das brandenburgische Hohen Neuendorf nördlich von Berlin ist das Zuhause von Rapper Sido. Ein klassischer „Speckgürtel“-Ort. An dem Begriff stört sich der 45-Jährige jedoch nicht: „Ich finde das Wort schön, irgendwie hat das was Romantisches“, sagte der Musiker im Podcast „Dein Ernst“ von Autor Benjamin von Stuckrad-Barre.

Sido, der bürgerlich Paul Würdig heißt, wurde unter anderem im rauen Märkischen Viertel in der Hauptstadt groß. Auf die Frage, ob das Leben in der Vorstadt im Vergleich nicht sterbenslangweilig sei, antwortete der Musiker: „Der Ort ist mir egal. Mein Zuhause sind die Leute, die mit mir sind, mein Domizil, das ich mir baue, das Haus, in dem ich wohne und in dem ich immer wieder Sachen verändere.“ Nicht entscheidend sei „der Ort, in dem das Haus steht“.

Sido: „Ich habe ein kleines Haus“

Ein Umstand mache es überdies angenehm, in seinem Wohnort auf die Straße zu gehen: „Jeder hat schon sein Autogramm und sein Foto mit mir. Die Sache ist schon mal erledigt.“ Auf der anderen Seite würden strengere Ansprüche an Ordnung und Sauberkeit geltend gemacht. Unter anderem, was das akkurate Aufstellen der Mülltonnen betrifft. „Sonst kriegst du Briefe - auch von den Nachbarn, die sagen: 'Die Mülltonnen haben mit einer Faust breit Abstand nebeneinander zu stehen!'“, berichtete Sido.

Er sei allerdings nicht sehr gut darin, solche Vorgaben zu beachten. Deshalb habe er schon Zuschriften bekommen wie diese: „Du kommst aus diesem dreckigen Viertel, hier benimmt man sich ein bisschen anders.“ Noch etwas anderes verriet er auf Nachfrage: Er bewohne viel weniger Zimmer als Rapper-Kollege Bushido in Grünwald bei München: „Ich habe ein kleines Haus.“

Auch über seine Zeit in stationärer psychiatrischer Behandlung infolge eines Drogenabsturzes 2022 sprach Sido in dem Podcast. „Knapp einen Tausender pro Tag“ habe ihn der Aufenthalt in der Klinik gekostet. Eine Therapie mache er seither nicht mehr. Dafür habe sich seine Einstellung geändert. „Für mich ist Verrücktsein mittlerweile etwas Positives“, bekräftigte Sido. Das Leben der normalen Menschen beschrieb er als einen Zug, der auf der Schiene fährt: „Wenn du mit 18 einsteigst, kannst du voraussehen, wo du mit 80 sein wirst. Ich sehe mich wörtlich als 'verrückt' von dieser Schiene. Ich fahre, wo ich möchte.“ (tsch)