Im Podcast „Dein Ernst“ von Autor Benjamin von Stuckrad-Barre (51) hatte Musiker Sido (45) zuletzt verraten, aufgrund von ausschweifender Partys Hausverbot in einem Berliner Sternehotel zu haben. Bei seinem Besuch im Podcast „Hotel Matze“ sprach der Rapper nun ausführlicher über die sogenannten „Sessions“. Er verriet auch, wie viel ihn diese gekostet haben.

Im Gespräch mit Podcast-Host Matze Hielscher erklärt Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, dass es bei den Partys nicht nur um Drogenkonsum gegangen sei. „Das war halt, wie wir Corona genutzt haben“, betont der 45-Jährige. Er habe sich damals eine Suite in einem Sternehotel gemietet und dort mit seinen Freunden Musik gemacht - doch am Ende sei es meist um ganz andere Dinge gegangen. Auch „bezahlte Leute“ seien vor Ort gewesen, deutet der Rapper an. „Und dann machst du da dein Ding über Tage.“

Sido bestätigt gegenüber Hielscher, den kompletten Hotelaufenthalt bezahlt zu haben und verrät: „Also, ich geh mal davon aus, diese ganze Corona-Zeit und dieser ganze Session-Quatsch, das hat mich eine Million gekostet.“ „Eine Million?“, hakt Hielscher fassungslos nach und fügt dann scherzend hinzu: „Na ja, hast du ja wieder reingekriegt.“

Sido: „Ich habe nie so richtig das Gefühl bekommen, dass ich denen genüge“

Die Partys mit Prostituierten und Drogen seien „wahrscheinlich mein Bild von Rock 'n' Roll“, erklärt Sido. Matze Hielscher möchte wissen, was der Reiz dahinter sei. Die Antwort des Rappers fällt vage aus: „Weiß ich nicht, einfach die Party, das Rock 'n' Roll, dieses Leben, dass man das macht, wovon Mick Jagger singt.“ Zu bezahlten sexuellen Begegnungen sei es bei ihm selbst jedoch kaum gekommen. Dafür benötige er „richtig Vertrauen und Tiefe und Nähe“.

Er erklärt: „Ich glaube, ich wollte sexuell auch gefragt sein, das war irgendwie ein Anliegen von mir.“ In der Vergangenheit habe er von seinen Partnerinnen nie das Gefühl bekommen, genug zu sein. „Ich glaube, ich habe nie so richtig das Gefühl bekommen, dass ich denen genüge und irgendwie wollte ich da dann ein bisschen nacharbeiten, nachjustieren“, so der Musiker. (tsch)