„Sie haben mich ausgelacht“Axel Schulz packt bei „Promi Big Brother“ über seine Box-Karriere aus

„Ich habe so ein Schwein gehabt in meinem Leben.“ Gerade frisch im Luxus-Haus von „Promi Big Brother“ angekommen, erzählt Box-Legende Axel Schulz (57) von seiner Karriere und darüber, warum er sehr zufrieden sei. „Ich komme aus der DDR, habe angefangen mit dem Boxen, weil es mir Spaß gemacht hat. Hatte dann die Möglichkeit als Profi zu wechseln.“ Und das, so sagt er: „Obwohl mich alle ausgelacht haben.“ In der Rückschau, der alle Hausbewohner gebannt folgen, sagt er über den Verdienst in der damaligen Zeit: „Davon lebe ich heute noch.“

Für PBB-Mitbewohner Maurice Dziwak wird ein Traum wahr, als er mit Axel Schulz eine Sparring-Einheit absolvieren darf. „Axel ist eine deutsche Box-Ikone.“ (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Die Hausbewohner hängen an seinen Lippen. Nikola Grey sagt „Weißt du, wie sich das angehört hat? Wie in einem Film“ und bedankt sich. „Richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das zu erzählen.“ Maurice Dziwak freut sich über eine kleine Sparring-Einheit mit seinem Idol. „Axel Schulz ist einfach eine Ikone in Deutschland.“ Nur Anouschka Renzi zeigt sich nicht als Box-Fan. „Unerträglich lang die Geschichte. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich habe es kaum ausgehalten.“ Allerdings ergänzt sie versöhnlich: „Ich mag Axel Schulz sehr, sehr, sehr.“

Axel Schulz: Seine dramatischen Niederlagen machten ihn zur Ikone

Axel Schulz holte als Amateur unter anderem EM-Silber und WM-Bronze, bevor er 1990 ins Profi-Lager wechselte. Er bestritt insgesamt 33 Profikämpfe und errang 26 Siege. Legendär aber wurden eher seine dramatischen Niederlagen. So unterlag er - höchst umstritten, weil er der viel aktivere Kämpfer war - im Dezember 1995 dem haushoch favorisierten Ex-Weltmeister George Foreman in Las Vegas. Auch zwei weitere Kämpfe um den Weltmeistertitel verlor er gegen Francois Botha und Michael Moorer. 1999 unterlag er auch im Kampf um die Europameisterschaft gegen Wladimir Klitschko.

Maurice Dziwak verehrt ihn trotzdem. Dass er mit einer Box-Legende die PBB-Couch teilen dürfe, findet er „richtig geil“. „Promi Big Brother“ läuft täglich ab 20.15 Uhr auf SAT.1 und Joyn sowie in der Rund-um-die-Uhr-Liveberichterstattung auf Joyn. (tsch)