„Auf die Plätzchen, fertig, backt!“, heißt es von Moderatorin Enie van de Meiklokjes, als Bianca Valenta, Oxana Lass und Andre Legenhausen im großen Finale von „Das große Backen“ gegeneinander antreten. Unter dem Motto „Bridgerton“ müssen die drei Hobbybäcker noch einmal ihr ganzes Können unter Beweis stellen und die Juroren „Betty“ Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs überzeugen.

Zunächst stehen für die Finalisten zwei Backaufgaben auf dem Programm. Eigentlich bedeutet das: Einer der drei muss nach den beiden Prüfungen seine Schürze abgeben, während nur zwei Kandidaten in der letzten Runde um den Titel kämpfen dürfen. Doch dann kommt es anders als erwartet. Bianca und Andre liegen bei den Punkten gleichauf und können sich damit beide retten. Gemeinsam mit Oxana dürfen sie um den Staffel-Sieg backen.

„Ich bin überglücklich“: Gewinnerin ist überwältigt

Bianca Valenta (links), Oxana Lass und Andre Legenhausen treten im Finale von „Das große Backen“ gegeneinander an. (Bild: Joyn+) Copyright: Joyn+

Bianca geht als Favoritin ins Finale der 14. Staffel. Die Kandidatin trägt, wie so oft, die rote Schürze, die die „Bäckerin der Woche“ auszeichnet, und scheint damit die besten Karten zu haben. Doch Oxana sorgt am Ende für die große Überraschung. Die 48-Jährige setzt sich mit ihrer Torte gegen ihre beiden Mitstreiter durch und darf sich über den Sieg freuen.

Vor 25 Jahren kam Oxana aus Russland nach Deutschland. Heute arbeitet sie als examinierte Pflegefachkraft und ist Mutter von drei Söhnen. Nach ihrem Triumph kann sie ihr Glück kaum fassen: „Ich bin überglücklich“, freut sie sich. Für ihren Sieg erhält Oxana den begehrten goldenen Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Das Finale lief am Mittwoch, 30. September, um 20.15 Uhr bei SAT.1 und war auf Joyn+ bereits eine Woche früher abrufbar. (tsch)