Tina York und Roland Kaiser verbindet seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Als die Sängerin 1985 heiratete, stand Kaiser ihr sogar als Trauzeuge zur Seite. Eine Zeit lang teilten sich die beiden auch ein Zuhause. Sie lebten gemeinsam in seinem Haus. Im Gespräch mit dem Magazin „Freizeit Heute“ erinnerte sich York nun an diese besondere Zeit.

Besonders deutlich erinnert sich die 72-Jährige an die auffällige Badewanne ihres Freundes. Roland Kaiser ließ sich damals gerne darin fotografieren: Dazu trug er bevorzugt eine goldene Kette um den Hals. Die große Wanne aus Marmor war sogar von innen beleuchtet. Ein Detail, das York offenbar bis heute nicht vergessen hat. „Ich habe es mir immer gut gehen lassen in der Badewanne“, sagt sie. „Die war beleuchtet von innen. Da war immer mächtig was los in der Wanne.“

Am Abend gab es Spaghetti Bolognese

Ihre Badezeit verband sie mit einer großen Leidenschaft: Wenn sie es sich in Kaisers besonderer Wanne bequem machte, hörte sie dabei bevorzugt ihre Lieblingsmusik. Die Beziehung zu Kaiser sei jedoch immer platonisch geblieben. Spekulationen über eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Schlagerstars erteilt York eine deutliche Absage.

Eine weitere Erinnerung Yorks an die gemeinsame Zeit in Kaisers Haus betrifft ihre Kochkünste. Besonders ihre Spaghetti Bolognese hatten es dem Schlagerstar angetan. „Er rief immer von unterwegs an und sagte: 'Tinchen, ich hätte gerne heute Abend Spaghetti Bolognese'“, erzählt die Sängerin. Weniger gerne sah diese Entwicklung Kaisers damalige Frau Christina, die ihren Mann eigentlich auf Diät gesetzt hatte. (tsch)