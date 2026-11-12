Sie stahl nicht nur Tom Hanks die Show„Ladykillers“-Star Irma P. Hall ist tot

US-Schauspielerin Irma P. Hall ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Dallas, wie ihre Familie am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt gab. Hall sei im Kreis ihrer Liebsten gestorben, eine Todesursache nannte die Familie nicht. Sie beschrieb die frühere Lehrerin als „beliebte Schauspielerin, Autorin, Dichterin, Pädagogin und Rednerin“, deren Wirken im Laufe ihrer Karriere unzählige Leben berührt habe.

„Sie hat als Lehrerin im Klassenzimmer angefangen und wurde am Ende zur Lehrerin für die Welt“, sagte Halls Tochter Irma Hall Crayton. Ihre Mutter habe immer gesagt: „Für die Welt bist du vielleicht ein Mensch, aber für einen Menschen kannst du die Welt sein.“ Genau das sei sie für viele gewesen.

Für ihre Rolle in „Ladykillers“ ausgezeichnet

Ihre bekannteste Rolle spielte Irma P. Hall 2004 an der Seite von Tom Hanks in „Ladykillers“. (Bild: Touchstone Pictures) Copyright: Touchstone Pictures

Bekannt wurde Hall vor allem mit Rollen älterer, eigenwilliger Frauen. In dem Drama „Soul Food“ (1997) spielte sie Big Mama Joseph, die Matriarchin einer Familie mit drei Töchtern, verkörpert von Vanessa Williams, Vivica A. Fox und Nia Long. Dafür erhielt sie einen NAACP Image Award, die Rolle übernahm sie auch in der TV-Serie zum Film, die von 2000 bis 2004 lief. 1997 stand sie zudem in Clint Eastwoods „Mitternacht im Garten von Gut und Böse“ als Heilerin Minerva neben Kevin Spacey und John Cusack vor der Kamera.

Ihre vielleicht bekannteste Rolle spielte Hall in der Coen-Brüder-Komödie „Ladykillers“ (2004). Dort gab sie die fromme Witwe, die ein Zimmer an einen falschen „Professor“ (Tom Hanks) und dessen Gaunerbande vermietet. Dafür gab es einen Spezialpreis der Jury in Cannes.

Hall kam durch Zufall zum Film

Zur Schauspielerei war die am 3. Juni 1935 in Texas geborene Irma Dolores Player Hall vergleichsweise spät gekommen. Sie studierte und unterrichtete in Dallas als Lehrerin 27 Jahre lang Fremdsprachen und Englisch.

Den Weg zum Film fand sie aufgrund eines Zufalls: Regisseur Raymond St. Jacques, der sie 1973 für „Der Zahlentrick - Ein Millionenspiel " besetzte, hatte sie zuvor bei einer Lesung entdeckt. In den 80er-Jahren nahm ihre Karriere dann an Fahrt auf, die bis ins hohe Alter dauerte: Ihre letzte Rolle spielte sie 2017 in der Krimiserie „Hap and Leonard“. (tsch)