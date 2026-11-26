Mit dieser Geschichte beeindruckte Joelina Drews sogar ihre Podcast-Kollegen Lucas Cordalis und Achim Petry: Die 31-Jährige hat vor einigen Jahren auf der Geburtstagsparty von Leona Lewis (41) gefeiert. In der neuen Folge von „Drews Cordalis Petry - Kids Club“ erzählt die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews (81), wie sie zu der prominenten Sängerin nach Hause kam.

Auf die Auflösung mussten Lucas Cordalis und Achim Petry zunächst warten. In der Rubrik „Der Moment der Wahrheit“ verriet Drews, dass sie einst zu Gast bei einer Frau war, die ihr damals persönlich noch fremd, der Öffentlichkeit allerdings bestens bekannt war. Schließlich platzte es aus ihr heraus: „Leona Lewis! Ich war auf einer Hausparty von Leona Lewis!“

Die britische Sängerin Leona Lewis wurde dank einer Castingshow zum Weltstar. (Bild: 2026 Open Masters Games Abu Dhabi 2026/Handout) Copyright: 2026 Open Masters Games Abu Dhabi 2026/Handout

Der Kontakt zur britischen Sängerin kam demnach über Drews' Teilnahme an der RTL-Tanzshow „Stepping Out“ im Jahr 2015 zustande. Dort lernte sie den deutschen Choreografen Dennis Jauch kennen, der mit Lewis verheiratet ist. „Als ich dann öfter in LA war, haben wir uns mal verabredet und dann hat er uns zu ihrem Geburtstag eingeladen. Und dann sind wir einfach auf der Geburtstagsparty von Leona Lewis gelandet.“

Joelina Drews traf Weltstar höchstpersönlich

Die Party soll etwa 2016 stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt war Lewis längst international erfolgreich: 2006 gewann sie die britische Castingshow „The X Factor“, ein Jahr später gelang ihr mit „Bleeding Love“ der weltweite Durchbruch. Drews erinnert sich: „Da war sie schon sehr bekannt!“

Die Schlagersängerin durfte Lewis bei der Feier persönlich kennenlernen und hatte sogar Blumen für sie dabei. Die Gastgeberin sei „supernett“ gewesen, schwärmt Drews. Außerdem habe sie die Freunde der Musikerin kennenlernen dürfen. Lucas Cordalis zeigt sich nach der Anekdote schwer beeindruckt: „Das ist ziemlich cool!“ (tsch)