Ein Bild aus glücklichen Tagen: Bergsteigen verband Simon Messner (rechts) und seinen Vater Reinhold. Zusammen drehten sie mehrere Bergfilme. Doch nun herrscht bereits seit Jahren Funkstille zwischen dem berühmten Vater und seinen vier Kindern. (Bild: Simon Messner/Privatarchiv) Copyright: Simon Messner/Privatarchiv

„Ich wurde entsorgt!“, klagte Bergsteiger-Legende Reinhold Messner in der Sendung „Frühstück bei mir“ des österreichischen Radiosenders Ö3. „Wir können uns dieses Zerwürfnis nicht erklären“, erklärte sein Sohn Simon gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Die Familie Messner sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder einmal für Schlagzeilen. Allerdings nicht mit sportlichen Leistungen, sondern mit einem undurchsichtigen Zwist, der zu einer anhaltenden Funkstille zwischen dem berühmten Vater und seinen vier Kindern führte.

Seine eigene Familie mit Ehefrau Anna-Maria und Tochter Valentina hat Simon Messners Blick auf seinen mit lebensgefährlichen Risiken verbundenen Sport verändert. Der Gedanke daran, nicht mehr zu seiner Familie zurückzukehren, sei „herzzerreißend“, sagt Messner. (Bild: beetz brothers film production/Daniel Mazza) Copyright: beetz brothers film production/Daniel Mazza

„Simon Messner - Aus dem Schatten“ heißt der Dokumentarfilm von Veronika Kaserer über Reinhold Messners einzigen Sohn, der nach seinem Molekularbiologie-Studium ebenfalls Alpinist wurde. Auf den ersten Blick wirkt das Werk, das im Sommer im Kino zu sehen war und ab 4. Dezember bei Sky und Wow abrufbar ist, wie ein klassischer Bergsteigerfilm. Dabei bildet die Vorbereitung zur Erstbesteigung des 6.700 Meter hohen Chumik Kangri in Pakistan vielmehr die Rahmenhandlung für ein persönliches Porträt des heute 36-jährigen Südtirolers. Im Kern geht es um Simons Auseinandersetzung mit seiner Familie und um das Vatersein.

Der Filmtitel, der deutlich auf den prominenten Vater verweist und aus PR-Sicht zweifellos geschickt gewählt ist, sei nicht seine Idee gewesen, verriet Simon in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Aber natürlich impliziert das jetzt, dass ich aus dem Schatten des Vaters treten will. Und das stört mich, damit hadere ich, denn das habe ich nie so empfunden. Von mir aus kann ich gerne in diesem Schatten bleiben.“

Anwesend, selbst wenn er abwesend ist

Simon und seine Frau Anna Maria sind beide studierte Molekular-Biologen. In Südtirol betreiben sie heute einen Bergbauernhof, den Reinhold Messner seinem Sohn überschrieb. Ein Fehler, wie der Vater heute findet. Er sieht in dem vorweggenommenen Erbe den Hauptauslöser für das Zerwürfnis mit seinen Kindern. (Bild: beetz brothers film production/ Daniel Mazza ) Copyright: beetz brothers film production/ Daniel Mazza

Mit seiner zweiten Ehefrau Sabine Stehle (rechts) hat Reinhold Messner (zweiter von rechts) drei Kinder: Magdalena (links), Simon und Anna. Früher ging die Familie, wenn es Reinhold Messner Terminkalender zuließ, gerne auf außergewöhnliche Reisen. (Bild: Simon Messner, Privatarchiv) Copyright: Simon Messner, Privatarchiv

Im Film erinnern sich Simon und seine Mutter Sabine Stehle, Reinholds zweite Ehefrau, an das frühere Leben mit dem Bergsteiger. Dass der Sohn in seine Fußstapfen trat, missfiel Messner, heißt es, unter anderem, weil es einen großen Leistungsdruck für Simon als sein Sohn bedeuten würde. Für Simon war es offenbar die einzige Sache, die ihn und seinen Vater verband. Sehr persönlich wird es in Szenen, in denen Sabine Stehle mit Tränen in den Augen von der ständigen Angst um ihren Mann und Sohn bei der Ausübung ihres riskanten Sports erzählt. Wenn Simon gesteht, seinen Vater zu vermissen, oder wenn er und seine Schwester Magdalena über Reinhold Messner sprechen, der in ihrer Kindheit oft abwesend gewesen sei, nicht zuletzt auch emotional. So habe der Vater ihm selbst an seinem Geburtstag höchstens die Hand geschüttelt, erinnert sich Simon sichtlich angefasst.

Am entspanntesten und glücklichsten wirkt er, wenn er zu Hause mit seiner Frau Anna-Maria Mokina und der wenige Monate alten Tochter zu sehen ist. Das Ehepaar betreibt einen Bergbauernhof, mit Bergsteigen habe sie nie zu tun gehabt, erzählt Anna-Maria - und es reize sie selbst auch gar nicht. Seine eigene Familie zu haben, hat Simon Messners Blick auf seinen Sport verändert. Der Gedanke, nicht mehr zurückzukommen, sei „herzzerreißend“, sagt er und denkt dabei an beim Klettern tödlich verunglückte Freunde wie die Biathletin Laura Dahlmeier.

Neben Simons Mutter, Schwester und Ehefrau äußern sich im Film auch sein väterlicher Mentor Hanspeter Eisendle, sein Patenonkel - der Höhenmediziner Oswald Oelz -, sowie der Kletterer Alexander Huber. Abwesend und dennoch überdimensional präsent bleibt Reinhold Messner, der lediglich in alten Interview-Aufnahmen zu Wort kommt. (tsch)