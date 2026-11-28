Schauspielerin Simone Thomalla ist glücklich. „Ich finde, dass ich gerade die schönste Zeit meines Lebens habe“, sagt die 61-Jährige am Freitagabend in der MDR-Talkshow „Riverboat“. Vor allem jetzt, in der Weihnachtszeit. Simone Thomalla freut sich aufs Fest, das sie mit der ganzen Familie feiert. „Sophia kommt auch“, erzählt sie.

„Generell ist man glücklich, wenn das Kind glücklich ist“, sagt Simone Thomalla. „Aber manchmal bin ich auch sehr traurig, dass sie immer unterwegs ist, das muss ich ehrlich sagen.“ Natürlich schaut sie zu, wenn Alexander Zverev, mit dem ihre Tochter seit Jahren liiert ist, mal wieder ein Tennis-Match gewinnt. Jedenfalls oft. „So viel Zeit habe ich gar nicht“, gibt Thomalla zu.

„Und hast Du gesehen: Er hat Deiner Tochter als Erstes einen Handkuss gegeben“, ist Riverboat-Moderatorin Kim Fischer immer noch hingerissen. „Da hatte er einen guten Moment“, kommentiert Simone Thomalla trocken - und lacht. Ironische Kommentare verkneift sie sich aber an Weihnachten. Da gibt es keinen Streit. „Unsere Familie ist jetzt nicht so die Familie, die sich da fetzt“, erzählt Simone Thomalla. Es gehe ruhig zu. Und unverkrampft: „Bei uns ist alles relativ entspannt. Meine Mama ist total entspannt, die freut sich, wenn alle gesund und da sind. Ich bin entspannt. Sophia ist sowieso entspannt.“

Simone Thomalla spielt in Weihnachtsfilm mit

Und: Simone Thomalla liebt Weihnachtsfilme. Darum ist sie glücklich, dass sie in diesem Jahr in so einem Film mitspielen kann. „Süßer die Lügen nie klingen“, so heißt der Film, den das ZDF am Sonntag, 6. Dezember zeigt. „Da treffen zwei Familien aufeinander, weil die Kinder sich verheiraten wollen, und dann wird es halt ein bisschen schräg“, fasst Simone Thomalla den Inhalt des Films zusammen.

Ob sie sich den Film anschaut, verrät sie nicht. Viel Zeit hat Simone Thomalla sowieso nicht. Sie muss jetzt ihr Zuhause dekorieren. „Ich mache viel mit Lichterketten“, erzählt sie.

Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Ereignis für sie: der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Daran hat sie ganz besondere Erinnerungen: „Papa hat das Szenenbild gemacht und ich habe bei der Premiere in Babelsberg damals neben dem Prinzen gesessen. Und damals habe ich gedacht: So einen Prinzen will ich auch mal. Und wenn man heute mal schaut: Der Vater von Sophia sieht ihm sehr ähnlich. Ich hab's geschafft.“ (tsch)