„Sind gerade auf einer Selbstentdeckungsreise“Gesine Cukrowski spricht über Trennung

Im März 2026 machte Gesine Cukrowski und Michael Helfrich (62) ihre Trennung öffentlich. Wie die Schauspielerin damals erklärte, hatte sich das Paar bereits im vorherigen Jahr entschlossen, die Beziehung einvernehmlich zu beenden. Warum sie Helfrich dennoch weiterhin verbunden bleibt, hat Cukrowski nun im Podcast „M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?“ verraten.

Angesprochen auf das Liebes-Aus erklärte die Schauspielerin gegenüber Podcast-Host Marlene Lufen: „Ich habe das Glück, dass mein Mann und ich trotzdem miteinander verbunden sind und er weiterhin mein Lebensmensch ist.“ Die Trennung gebe ihnen die Chance, „nach 25 Jahren jetzt einfach mal zu gucken, wo sind wir“, betont die 57-Jährige. „Und ich glaube, wir sind gerade auf so einer Selbstentdeckungsreise jeweils.“

Dass es zwischen dem Ex-Paar noch einmal zu einer Annäherung kommen könnte, schließt die Schauspielerin offenbar nicht aus. Sie betont, dass die aktuelle Situation sie und Helfrich „nicht auseinandertreibt, sondern vielleicht eher wieder näher zusammenbringt. Man weiß es nicht.“

„Ich habe seit meiner Trennung nicht mehr ferngesehen“

Marlene Lufen hakt nach und will wissen, wieso sich das Paar trotz der langen gemeinsamen Zeit für eine Trennung entschieden hat. „Weil man das vielleicht nach 25 Jahren nicht mehr sieht, wie gut man eigentlich ist, auch füreinander“, erläutert Cukrowski. „Weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und dann manchmal da ausbrechen muss.“

Der Mensch sei ein Gewohnheitstier, gibt die Schauspielerin zu bedenken. Und Gewohnheit sei etwas Positives, „manchmal aber auch gefährlich, weil man sich vielleicht dann innerhalb so eines Systems nicht mehr weiterentwickeln kann.“

Besonders gefehlt habe ihr nach der Trennung der gemeinsame Alltag mit ihrem Mann sowie die „Rituale, die man zusammen hat“. So verrät Cukrowski, dass sie und ihr Ex-Partner regelmäßig gemeinsam Serien durchgeschaut hätten. Die Schauspielerin gesteht: „Ich habe seit meiner Trennung nicht mehr ferngesehen, weil ich es so mit uns verbunden habe.“ (tsch)