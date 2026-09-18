Skuriller „Höhle der Löwen“-Pitch über Intimgeruch sorgt für Unbehagen„Mir ist übel“

Schon der Produktname stellt die Investoren vor ein Problem. „Also hier fällt mir nichts zu ein“, sagt Carsten Maschmeyer, als die „Höhle der Löwen“-Investoren in der neune VOX-Folge (Ausstralung am 21.9. und schon jetzt bei RTL+) über die richtige Aussprache von „Penice“ rätseln. Hinter dem Namen steckt ein Intim-Pflegegel für Männer, das Gründer Markus Flagner in einem auffälligen Kostüm präsentiert: Er erscheint als Prinz und will nach eigenen Worten „das letzte große Tabu des Mannes“ brechen.

„Penice“ soll den Intimgeruch beim Mann neutralisieren. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Seine Geschäftsidee soll gegen unangenehme Gerüche im männlichen Intimbereich helfen. Für sein Unternehmen fordert Flagner 70.000 Euro und bietet dafür 25,1 Prozent der Firmenanteile. Herkömmliche Produkte hält der Gründer für den sensiblen Körperbereich offenbar nicht für optimal. „Die Haut da unten ist sehr sensibel“, erklärt Flagner und bezeichnet normale Duschgele als „zu aggressiv“.

Sein Pflegegel wird nach dem Duschen aufgetragen. Zu den Inhaltsstoffen gehören unter anderem Zink sowie Extrakte aus Rhabarber und Rettich. Sie sollen dafür sorgen, dass das männliche Genital neutral riecht. Der ungewöhnliche Vortrag sorgt bei den Investoren zunächst vor allem für Erheiterung. „Es könnte nicht skuriller sein“, sagt Janna Ensthaler lachend über den Pitch, in dem Flagner zahlreiche Wortspiele unterbringt.

„Bilnd-Tests“ sorgen für Irritationen bei den Löwen

Markus Flagner sorgt als Prinz für einen der wohl denkwürdigsten „Höhle der Löwen“-Auftritte. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Beim Test auf der Hand fällt ihr vor allem eines auf: „Es riecht nach nichts.“ Judith Williams sieht allerdings ein großes Problem. Das Produkt kostet 19,90 Euro. Zu diesem Preis habe es ihrer Einschätzung nach „null Chance“ im Duschgel-Regal. Neben Preis und Positionierung beschäftigt die Investoren vor allem die Frage, wie die Wirkung von „Penice“ getestet wurde.

„Es ist das erste Produkt in 'Höhle der Löwen', das wir definitiv nicht ausprobieren können“, erklären Ensthaler und Williams ausdrücklich, kein Interesse an einem Praxistest zu haben. Flagner berichtet daraufhin von seinen eigenen Erfahrungen.

Er habe bei intimen Kontakten „Bilnd-Tests“ durchgeführt. Diese Schilderung sorgt bei den Löwen für Irritationen. Nach Angaben des Gründers wurde das Produkt darüber hinaus von weiteren Männern getestet. Auch Frauen hätten das Gel ausprobiert - allerdings unter den Achseln. Für Janna Ensthaler gehen die Beschreibungen schließlich zu weit. „Mir ist übel“, klagt sie.

Grundsätzlich erkennen die Löwen zwar einen möglichen Markt für ein Produkt zur männlichen Intimpflege. Überzeugen kann sie Flagner mit „Penice“ dennoch nicht. Die Investoren zweifeln vor allem an der Seriösität des vorgestellten Produktes. Damit endet der ungewöhnliche Auftritt ohne Investment: Für Markus Flagner und „Penice“ gibt es keinen Deal. (tsch)