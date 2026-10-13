Vorbild Uri Geller? Patrick hat sich einen speziellen Löffel zurechtgebogen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Bei Patrick muss alles möglichst genau passen. Der 30-jährige Dresdner arbeitet als Ingenieur für Energieversorgung und Wärmetechnik und geht auch in der Küche präzise, gelassen und technisch bestens ausgestattet ans Werk. Doch die Ruhe hat offenbar ihre Grenzen: „Bin in der Küche entspannt, bis ich es nicht mehr bin“, lautet sein Motto. Dass ihm ein paar Eier und die Oberflächen seines extra für den Abend ausgeliehenen „Hochzeitsgeschirrs“ einen Strich durch die Rechnung machen, ahnt er auf dem angestrebten Weg zur Perfektion noch nicht.

Vorspeise: Pizza Bianca - Spargel / Guanciale / Ei Hauptspeise: Short Ribs - Rotweinsauce / Kartoffel-Sellerie-Püree / glasierte Möhren Nachspeise: Tiramisu - Nüsse / Karamell / Beeren

Mystische Löffel und Teller-Konzert

Dorit (links) und Susu sind mit Patricks Menü nicht hundertprozentig zufrieden. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Los geht es mit Pizza und confiertem Eigelb. Bei den Vorbereitungen zeigt Patrick, dass er selbst bei kleinen Details gerne tüftelt. Für die Eier, die in Öl bis zur gewünschten Konsistenz sieden, benötigt er ein spezielles Werkzeug. Dazu hat er extra einen Löffel verbogen: „Aus zwei Metern Entfernung“, wie er scherzt. Uri Geller lässt grüßen!

An Tag 2 in Dresden trifft sich die „Dinner“-Runde bei Patrick. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch die Präzision lässt für den Geschmack des Gastgebers zu wünschen übrig - einige Eier bleiben nicht stabil, sondern zerfließen. Patrick wiederum muss sich über misslungene Exemplare ärgern: „Ich schäme mich für die kaputten Eier und werde heute Nacht sicher von ihnen träumen.“ Da kann sich Dorit (44) nur wundern: „Mir ist die Form egal.“ Die mit grünem Spargel und feinem italienischem Speck belegte Pizza, auf der die Eier drapiert sind, allerdings nicht: „Lecker und gehaltvoll.“

„Das kratzt und knirscht“

Beim Hauptgang bemängelt Susu (41) das „kalte“ Fleisch. Dorit wiederum findet, Patrick habe sein Essen gut in Szene gesetzt. Doch ausgerechnet die Tischdekoration, die für den optischen Feinschliff sorgen soll, entwickelt sich zum eigentlichen Knüller des Abends. Elegant sieht es aus - nur beim Schneiden wird es unangenehm laut. Messer und Teller erzeugen ein Kratzen und Knirschen, das die Damenrunde nicht lange ignorieren kann. Linda empfindet das Geschirr als regelrechten „Störfaktor“. Sarah (54) stimmt in die Kritik ein: „Das kratzt und knirscht.“ Die Folge: ein regelrechter Lachflash.

Beim Dessert setzt Patrick auf Eigenleistung: Für sein Tiramisu backt er den Biskuitboden selbst. Linda erkennt das zwar an (“Wenn nicht selbstgebacken, würde ich innerlich ein halbes Pünktchen abziehen“). Doch dann ist es immer noch nicht gut genug: „Für mich muss es eher Löffelbiskuit als Biskuitboden sein.“

Dass Patrick als einziger Mann in der Runde kocht, ist für ihn übrigens „weder schlimm noch besonders toll“. Entscheidend ist schließlich die Bewertung seiner Kochkünste. Am Ende vergibt die kritische Runde insgesamt 33 Punkte. Für den Ingenieur ist das ein solides Ergebnis - auch wenn seine Gäste vermutlich nicht nur die Gerichte, sondern vor allem das akustische Nachspiel der schwarzen Teller in Erinnerung behalten. (tsch)