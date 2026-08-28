Skurrilität beim „perfekten Dinner“Beim Blick aufs Menü stutzen die Gäste

Lorene ist die Gastgeberin von Tag 4 in der Pfalz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

In Landau wird es bei Lorene (36) persönlich: Ihr „Das perfekte Dinner“-Abend ist eine Hommage an ihre italienische Oma: „Sie konnte mit wenigen Zutaten tolle Geschmäcker zaubern.“ Genau dieses Gefühl möchte auch die Enkelin auf den Teller bringen - italienische Küche, die nach Familie, Sommer und langen Abenden schmeckt. Nur die Temperaturen machen der Gastgeberin ein wenig Konkurrenz.

Bei 29 Grad wartet hinter dem Haus nämlich eine ziemlich verlockende Alternative zum Esstisch: Pool, Sauna und Whirlpool - alles selbst gebaut von Lorene und ihrem Mann, dazu eine Outdoor-Küche inklusive Grill, Slush-Maschinen und Pizzaofen. Und weil man bei dieser Hitze seine Gästen nicht nur kulinarisch verwöhnen möchte, spricht Lorene eine eindeutige Einladung aus: „Packt die Badesachen ein!“ Wird die Runde also baden gehen? Das ist nicht die einzige spannende Frage des Abends. Denn auch in der Küche wird es stellenweise ziemlich speziell.

Lorene widmet ihr Dinner ihrer verstorbenen Oma aus Italien. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Motto: Una cena da nonna

Vorspeise: Sette bello - Orecchiette / Zucchinitürmchen / Pulposalat / Tomate-Mozzarella / Seppioline ripiene / Auberginensalat / Zucchiniblüte gefüllt mit Ricotta Hauptspeise: Un caro saluto di Antonietta - Braciole / Zweierlei Polenta / gratinierter Fenchel / Zitronenbohnen Nachspeise: Tette delle monache - Nonnenbrüste / Zitronen-Minz-Granita

Jede Nudel einzeln

Allie und Stefan genießen ihren Aperitif in Lorenes Garten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Für ihre hausgemachten Orecchiette (“Öhrchen-Nudeln“) nimmt Lorene tatsächlich jede einzelne Nudel in die Hand. Welch Liebe zum Detail! Oder, etwas weniger romantisch: eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Beim Oktopus dagegen hört ihre Begeisterung auf. Die Zubereitung „triggert“ sie: „Fisch ist immer so glitschig.“ Da hilft dann vermutlich nur: Augen zu und durch.

Zum Dessert kredenzt Lorene (36) Gebäck mit ungewöhnlichem Namen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ihre Vorspeise „Sette bello“ ist trotzdem eine kleine italienische Parade: Orecchiette, Zucchinitürmchen, Pulposalat, Tomate-Mozzarella, gefüllte Seppioline, Auberginensalat und eine mit Ricotta gefüllte Zucchiniblüte, danach Braciole mit zweierlei Polenta, gratinierter Fenchel und Zitronenbohnen.

Und dann - der große Auftritt der „Nonnenbrüste“! Schon der Name sorgt in der Runde für hochgezogene Augenbrauen. Lorene hat sich für kleine italienische Gebäckstücke entschieden, für die sie sogar eine spezielle Mehlmischung aus Italien bestellt hat. Was genau da am Ende auf dem Teller liegt, sorgt in der Runde jedenfalls für reichlich Fantasie. „Ich lass mich überraschen, was zum Dessert kommt“, grübelt Allie (35).

Stefan (44) hat eine Theorie: „Die Sprache, die Lorene für ihr Dessert gewählt habe, sagt einiges über ihren Humor aus.“ Und Lorene selbst? „Ich freue mich, dass sie im Ofen so schön groß werden“, kommentiert sie ihr Gebäck. Ernüchterung beim Abkühlen: „Jetzt sind sie ganz schön eingeschrumpelt.“ Aber das könne man mit Creme ausgleichen - und zwar mit Vanille- und Pistaziengeschmack. Und egal, was sich die Gäste erwartet haben - nicht nur die Nonnenbrüstchen kommen bestens an. „Wie eine Wolke“, schwärmt Maxine (22).

Hinter dem ganzen Spaß und Genuss steckt allerdings eine Gastgeberin, die an diesem Abend ordentlich mit sich kämpft. „Alles zwischen okay und mental breakdown“, beschreibt Lorene ihren Gemütszustand, gehörig Selbstzweifel inklusive. Doch genau das passt zu Lorene: viel Herz, ein bisschen Chaos, jede Menge Humor - und der Mut, sich selbst auch mal infrage zu stellen. Was in diesem Fall allerdings nicht nötig ist, denn Lorene geht mit 37 Punkten in Führung. Und falls am Ende doch etwas schiefgeht? Dann bleibt ja immer noch der Pool. (tsch)