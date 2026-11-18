Nach mehr als vier gemeinsamen Jahren haben sich Sky du Mont und Julia Schütze getrennt. Das bestätigte der 79-Jährige gegenüber „Bunte“. Einen Rosenkrieg werde es jedoch nicht geben. „Wir haben uns auseinandergelebt“, sagte der Schauspieler und fügte an: „Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut.“

Außerdem stellte Sky du Mont klar: „Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia.“ Die beiden hatten sich 2022 bei einem Interview für den Podcast „#Talk2Me“ näher kennengelernt. Die ORF-Journalistin Julia Schütze führte das Gespräch per Videoschalte. Im September 2022 machten sie dann ihre Beziehung öffentlich.

Vor seinem neuen Leben als Single fürchtet sich Sky du Mont jedenfalls nicht. „Bunte“ teilte er mit: „Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich. Ich bin im Reinen mit mir.“ Sky du Mont hatte zuvor schon eine lange Beziehung mit Mirja du Mont. Nach 16 Jahren Ehe trennte sich das Paar 2016 und ließ sich 2017 scheiden. Beide haben noch immer ein gutes Verhältnis zueinander. (tsch)