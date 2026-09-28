„Kann ich gut verstehen“So denkt ESC-Siegerin Nicole über den Rückzug von Lena Meyer-Landrut

Einzig Nicole und Lena Meyer-Landrut schafften es bis dato, unter der deutschen Fahne den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Der Triumph brachte 1982 wie 2010 ein gigantisches Interesse mit sich. Lena Meyer-Landrut hat sich dem entzogen und sich im Sommer 2024 aus der Öffentlichkeit verabschiedet. „Das kann ich gut verstehen“, kommentierte Nicole in einem Interview mit der „Abendzeitung München“ nun diesen Entschluss.

Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass nach dem ESC-Sieg jeder etwas von diesem Erfolg abhaben wolle. „Man muss mental darauf vorbereitet sein“, betonte Nicole. „Irgendwann weiß man vielleicht nicht mehr, wo man gerade aufwacht, welcher Tag es ist und was als Nächstes kommt.“ Umso wichtiger sei es, die eigenen Grenzen zu erkennen und wenn nötig eine Pause einzulegen: „Für manche wird es sonst zu viel.“

So kam Nicole mit dem ESC-Rummel klar

Sein Pensum richtig einzuteilen, dafür müsse jeder Künstler seinen eigenen Weg finden. Für Nicole hat es wie folgt geklappt, wie sie in dem Interview aufschlüsselte: „Zehn Tage im Monat für den Beruf, 20 Tage für die Familie. Das war für mich ideal.“ Eine Rückbesinnung auf ihre Wurzeln, Freunde und Familie habe ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen. Klar sei: „Meine Familie hat noch immer Vorrang.“

Nicole nutzte das Interview auch für einen kurzen Rückblick auf ihre Karriere. „Ich wurde nicht völlig ins kalte Wasser geworfen“, rekapitulierte die 61-Jährigen ihren ESC-Sieg 1982. Schon zuvor war sie mit dem Titel „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“ einem breiten Publikum ein Begriff. Sobald sie die Gesangsshow jedoch für sich entschied, sei plötzlich „ganz Europa“ auf sie aufmerksam geworden, erinnerte sich Nicole: „Ich wusste: Wenn ich gewinne, wird es turbulent. Und so war es auch.“

Lena Meyer-Landrut hingegen startete von heute auf morgen durch. In Stefan Raabs Talentshow „Unser Star für Oslo“ sicherte sie sich 2010 ihr ESC-Ticket - und krönte sich in Norwegen mit dem Titel „Satellite“ zur Siegerin. Nach dem ESC-Erfolg etablierte sich die heute 35-Jährige als erfolgreiche Künstlerin. Alle ihrer sechs Studioalben landeten in den Top 5 der deutschen Albumcharts. Dazu war sie im TV präsent, unter anderem als Coach bei „The Voice Kids“ und Teilnehmerin bei „Sing meinen Song“. Seit Juli 2024 lebt sie zurückgezogen von der Öffentlichkeit. (tsch)