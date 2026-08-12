Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt erlebt herben Rückschlag„Da fehlen mir die Worte!“

Für Gloria-Sophie Burkandt (27) geht es in der neuen Folge „Born Famous - Fluch oder Segen?“ nach Miami. Dort will die Töchter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder neue Fotos für ihr Modelbuch schießen lassen. Doch kurz vor dem Shooting überbringt ihre Managerin ihr eine bittere Nachricht.

„Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Eine weniger erfreuliche“, tastet sich Managerin Sabine vorsichtig vor. Sie berichtet, eine Nachricht von dem Verlag bekommen zu haben, mit dem Gloria die Veröffentlichung ihres Buches plant.

Die 27-Jährige möchte ein Buch über die Generation Z veröffentlichen. Darin will sie erklären, „wie sich die Identität der jungen Generation verändert“. Doch nun droht dem Projekt das Aus. „Der Verlag hat mir geschrieben, dass sie eine Biografie haben möchten. Das Buch, wie es gerade steht, möchten sie nicht“, erklärt ihre Managerin.

Gloria fällt aus allen Wolken: „Das war nie ausgemacht! Da fehlen mir die Worte.“ Das Model reagiert sichtlich betroffen. Denn sie vermutet, dass hinter den geänderten Plänen eine Absicht steckt: „Da kommen wir wieder auf diesen Punkt, dass es nur related ist mit meinem Vater und dass es mir schwer gemacht wird, etwas Eigenes zu machen“, klagt sie.

Gloria-Sophie Burkandt: „Mich nervt das immer, wenn alle meinen, es gibt uns nur im Doppelpack“

Mit 27 Jahren eine Biografie zu schreiben, ergebe für sie keinen Sinn: „Ich hab in meinem Leben noch nichts groß erreicht. Was will ich über mich reden?“, so Gloria. Sie habe das Gefühl, der Verlag sei eher daran interessiert, mehr über ihren Vater zu erfahren. „Das finde ich ein bisschen blöd“, gesteht sie. Der Frust bei dem Model ist groß.

„Das enttäuscht mich, dass es einfach wieder mit ihm zu tun hat. Ich will mich abgrenzen von ihm und dann gehts nicht ohne ihn“, macht die 27-Jährige ihrem Frust Luft. „Mich nervt das immer, wenn alle meinen, es gibt uns nur im Doppelpack.“ Mittlerweile besuche sie Events lieber alleine, um dort als eigenständiger Mensch wahrgenommen zu werden.

Im gemeinsamen Interview mit ihrem Vater gibt sich Markus Söder tröstend: „Entscheidend ist dabei - um es mit Oli Kahn zu sagen: weiter, immer weiter. Nicht stehen bleiben.“ Der Politiker stellt klar: „Das Stehenbleiben ist das Scheitern, das Weitermachen gibt die Chance, am nächsten Tag was Neues zu machen.“ (tsch)