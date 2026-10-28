„Sollte er weitermachen?“Als es um SPD-Chef Klingbeil geht, gerät Rehlinger bei Lanz ins Schwimmen

Nach dem überraschenden Rücktritt von Co-Parteichefin Bärbel Bas steht die SPD vor einer heiklen Personalfrage. Die neue Parteispitze soll am 16. und 17. Januar auf einem Sonderparteitag in Bremen gewählt werden. Offizielle Bewerbungen für den Parteivorsitz gibt es bislang nicht und auch der amtierende Chef Lars Klingbeil ließ seine Kandidatur bislang noch offen.

Bei „Markus Lanz“ wurde das zum Anlass für eine Debatte über mögliche Namen und die allgemeine politische Stimmungslage. Parallel richtete Lanz den Blick nach Frankreich, wo die Schülerproteste zuletzt eskalierten. Mit Blick auf die Gewalt auf den Straßen betonte Politologin Hélène Miard-Delacroix zunächst, man müsse dringend klären, „wie wir mit den unterschiedlichen Generationen umgehen, ob wir in die Zukunft investieren“.

Journalist Michael Bröcker wurde noch grundsätzlicher und sagte: „Die politische Mitte - die Elite - hat es versäumt, zentrale Generationenfragen zu lösen oder zumindest kommunikativ zu adressieren. Und dann tun es eben populistische Politiker von der Linken.“ Lanz zog derweil die Linie nach Deutschland und warnte: „Die demografische Katastrophe, auf die wir da letzten Endes zulaufen, die kennen wir seit 20 bis 30 Jahren. Es war abzusehen, dass diese junge Generation (...) irgendwann sagen würde: Es reicht!“

SPD-Politikerin Anke Rehlinger pflichtete ihm bei: „In der Tat haben sich (...) eine ganze Reihe von Problemen aufgebaut. Und es gibt durchaus ein paar wirklich komplexe Fragestellungen - Klimaschutz gehört dazu.“ Rehlinger verwies auf eine Stimmung, die man besonders deutlich in Frankreich sehen könne: die „Angst vor der Zukunft“ und das Gefühl junger Menschen, „nicht gesehen“ zu werden.

Lanz will von Anke Rehlinger wissen: „Sie schließen das mit der Bundesparteichefin aus?“

Die Proteste in Frankreich könnten auch nach Deutschland überschwappen, so Michael Bröcker: „Auch wir haben ein Problem mit jungen gewaltbereiten Kriminellen in Deutschland.“ (Bild: Cornelia Lehmann / ZDF) Copyright: Cornelia Lehmann / ZDF

„Ich halte das für eines der größten Probleme“, so Rehlinger. Ihre Forderung: „Wir müssen viel stärker in das Gespräch gehen mit den jungen Leuten (...) und vor allem dann aber auch konkrete Maßnahmen einleiten.“ Michael Bröcker zeigte sich davon wenig beeindruckt und lenkte den Fokus auf die Gewaltbereitschaft junger Menschen: „Auch wir haben ein Problem mit jungen gewaltbereiten Kriminellen in Deutschland. (...) Der überproportionale Anteil ist eben dort auch Menschen mit Migrationshintergrund, (...) die diesen Rechtsstaat radikal ablehnen.“ In dem Zusammenhang machte Bröcker Druck auf die SPD und sagte: „In Berlin können wir kein Bündnis mit einer Linkspartei machen, (...) die die Polizei eben nicht stützen will, die die Polizei abbauen will.“

Rehlinger blieb zunächst kontrolliert, bezog aber eindeutig Position: „Ich habe dafür kein Verständnis. Wir können froh sein für jede Polizistin, jeden Polizisten. (...) Ich finde, die brauchen Rückendeckung und nicht Anfeindungen.“ Ähnlich nüchtern reagierte sie auch auf die Personalfragen innerhalb ihrer Partei.

Lanz erklärte Rehlinger kurzerhand zu einer Schlüsselfigur der SPD und nannte sie „die gefühlte Parteichefin“. Anke Rehlinger konterte mit einem Lächeln: „Im Saarland, ja. Da bin ich die tatsächliche sogar.“ Doch Lanz hakte nach: „Sie schließen das mit der Bundesparteichefin aus?“ Rehlinger blieb dabei und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen: „Das Saarland ist mein Schwerpunkt und ich will (...) dort auch als Ministerpräsidenten bleiben.“

Lanz unterstellt Anke Rehlinger: „Da zwinkert sie mit dem linken Auge“

Markus Lanz reagierte irritiert: „Das Saarland ist mein Schwerpunkt. Das habe ich noch nie gehört! Was heißt denn das?“ Rehlinger erklärte ruhig: „Ich konzentriere mich in meiner Arbeit auf das Saarland.“ Michael Bröcker ordnete das Ganze ein: „Das ist nicht kompatibel mit einem SPD-Vorsitz, den man nicht nebenbei führen kann.“ Lanz blieb jedoch spitz: „Aber Dinge ändern sich.“ Dann ging es ans Eingemachte. Der Moderator fragte Bröcker: „Wer wird denn SPD-Chef jetzt?“

Der Journalist lachte: „Ich dachte, Frau Rehlinger sagt uns das mal. Im Moment will ja irgendwie keiner.“ Prompt legte Lanz nach: „Ist Lars Klingbeil eigentlich ein richtig guter Parteichef?“ Anke Rehlinger suchte nach einer balancierten Antwort: „Lars Klingbeil hat gerade nach der letzten Bundestagswahl es geschafft, die Partei zusammenzuhalten.“ Auf Lanz' Nachfrage - „Also sollte er weitermachen?“ -, wich sie jedoch aus: „Wir alle gemeinsam versuchen jetzt, eine gute Zeit bis zum Januar zu organisieren und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im Januar eine gute Parteispitze wählen werden, wo diejenigen, die das anstreben, jetzt für sich entscheiden müssen, ob sie kandidieren.“

Dazu sagte sie knapp: „Ich arbeite sehr gut mit Lars Klingbeil zusammen.“ Lanz fragte erneut: „Also sollte Lars Klingbeil (...) kandidieren?“ Die Antwort Rehlingers folgte prompt: „Wenn er das für sich entscheidet, finde ich, das ist unterstützenswert.“ Zum Schluss stellte Lanz amüsiert fest: „Interessant ist, dass noch keine Frau sich zu Wort gemeldet hat.“

Bröcker brachte daraufhin einen bestimmten Namen ins Spiel: „Wenn Manuela Schwesig antreten wollen würde - vielleicht sogar als alleinige Parteichefin -, glaube ich, könnte man ihr das Amt nicht nehmen.“ Er „halte das schon für wahrscheinlich, weil viele in der Partei gerade auf sie setzen“. Rehlinger schwieg dazu, doch Lanz unterstellte ihr eine nonverbale Reaktion: „Da zwinkert sie mit dem linken Auge. Ich habe das gesehen. Mehr geht nicht!“ (tsch)