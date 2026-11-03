„Wir haben uns verloren“„Sommerhaus der Stars“-Paar gibt Trennung bekannt

Liebes-Aus zwischen Anna Lisson und Tano Milingi: Im Anschluss an ihre Teilnahme bei „Das Sommerhaus der Stars“ haben die zwei Reality-TV-Stars ihre Beziehung beendet. Das bestätigten sie im Gespräch mit „Bild“. „Wir waren uns in den vergangenen Monaten davor so fremd geworden, haben uns so verstellt“, erklärte Milingi, weshalb er einen Schlussstrich unter die Beziehung setzte. „Ich war nicht mehr ich und sie nicht mehr sie.“ Gleichzeitig betonte der 25-Jährige, es habe „keinen heftigen Streit gegeben“.

Die Trennung hätten beide schon vor der TV-Ausstrahlung des „Sommerhauses“ vollzogen, knüpfte Lisson an. Ihre Diagnose lautet: „Wir haben uns verloren. Wir haben den Zeitpunkt verpasst, an dem wir noch hätten miteinander reden können.“ Das habe ihr auch die Ausstrahlung der „Sommerhaus“-Folgen noch einmal vor Augen geführt.

Diese Paare trennten sich nach dem „Sommerhaus der Stars“

Weiterhin vermutet Anna Lisson, eine fehlende Streitkultur habe die Beziehung platzen lassen. „Tano meidet den Konflikt und ich fordere die Aussprache“, gab sie gegenüber „Bild“ Einblicke in ihre Beziehung. „Dadurch ist Tano immer abgehauen, bevor es zum Streit kam.“ Konflikte nicht richtig ausgetragen haben, vermutet Lisson daher als eine Ursache für das Liebes-Aus. Der 25-Jährige pflichtete ihr bei: „Wir sind eher implodiert als explodiert. Ich habe alles in mich reingefressen.“

Schon seit jeher stellt „Das Sommerhaus der Stars“ Beziehungen auf eine harte Probe. Weil auffallend viele Paare daran scheiterten und sich im Anschluss an die Sendung trennten, machte gar der „Sommerhaus“-Fluch die Runde. Unter anderem traf es Helena Fürst und Ennesto Monte. Auch die „Bauer sucht Frau“-Stars Patrick Romer und Antonia Hemmer trennten sich 2022 nach dem „Sommerhaus“. Gleiches widerfuhr Raúl Richter und Vanessa Schmitt 2024. Trotz Sieg im „Sommerhaus der Stars“ 2025 berichteten Edda Pilz und Michael Klotz schon beim TV-Wiedersehen von ihrer Trennung. (tsch)