„Sommerhaus“-Paar am Limit„Diese Beziehung steht wirklich auf der Kippe!“

Nico (Bild) verrät Alex, was Hati gesagt hat. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ob Eifersucht oder Beleidigungen: In der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ verging bislang keine Folge, ohne einen Konflikt zwischen Hati Suaréz (26) und Alexander Molz (31). In Episode 5 nun stellte sie gar die ganze Beziehung infrage. Los ging es damit, dass sie dem uneinsichtigen Kettenraucher die Zigaretten rationieren wollte. Kurz danach knallte es beim ersten Safety-Spiel, bei dem die Paare aus Buchstaben-Perlen möglichst viele Substantive bilden und auf einer Schnur auffädeln mussten. Dazu wäre es sinnvoll zu wissen, was Substantive sind - das tat aber einzig Anna Lisson (26).

Marcell und Julian ziehen ins Sommerhaus. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Netterweise verriet sie es Ferry Pall (31), sodass immerhin zwei Paare die Challenge angehen konnten. Der mit Freundin Laura Parinello (26) für dieses Spiel gesperrte Nico Legat (28) spionierte allerdings, fand heraus, dass „Wörter wie Geld, Raum, Welt“ aufgefädelt wurden und schloss messerscharf: „Wörter, wo man ein die, der, das vorsetzen kann!“ Das verriet er seinen Verbündeten Anita Latifi (29) und Fabrice Neda (31). Bei Hati und Alex dagegen ging gar nichts, woran seiner Meinung nach Hati schuld war. Das kommentierte er gewohnt charmant: „Ich hoffe, du weißt, dass du'n Fehler bist!“

Macho-Tränen und Verrat

Hatis Würgen während der Challenge regt Alex auf. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach dem Spiel (mit dem sich übrigens Tano Milingi und Anna den Nominierungsschutz erspielten) verbat Hati sich seinen verletzenden Umgangston und verwies ihn für die kommende Nacht des Bettes: „Ich will dich heut' nicht neben mir haben. Diese Beziehung steht wirklich auf der Kippe ...“ Alex tat zwar cool und unbeeindruckt, verdrückte später jedoch ein paar Tränen.

Hati lügt und verzweifelt, weil Alex ihr nicht glaubt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ein Umstand, den Hati dann ausgerechnet ihrer Erzfeindin Anita sowie Fabrice, Nico und Laura erzählte: Sie habe bei Alex' Anblick „versucht, nicht zu lachen“. Das sorgte für Heiterkeit am Tisch und für eine Idee bei Nico. Er petzte Hatis üble Aussage prompt an Alex weiter, unter dem Deckmantel männlicher Solidarität, eigentlich aber, um neues Feuer zu legen.

Noch stehen die Gläser auf Alex' und Hatis Tisch. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Es funktionierte: Alex stellte Hati zur Rede, die leugnete alles und stellte seine Loyalität infrage: „Ich schwöre, wenn du das jetzt glaubst, wenn du das jetzt okay findest, dass du mit mir Streit machst, weil andere sich einen drauf aufg..len ...“, schimpfte sie, drohte gar mit Show-Abbruch und Trennung und zog sich schluchzend zurück. Irgendwann knickte Alex ein, man vertrug sich wieder. Mittlerweile gibt es von Hati ein halbherziges Instagram-Statement, in dem sie sich bei Alex entschuldigt, aber auch erklärt, sie habe sich das Lachen lediglich aus Überforderung verkneifen müssen.

Neuer Zoff beim Krisen-Paar

Michelle und Sandro sind bei der nächsten Nominierung safe. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wer während der Szenen versucht war, in „Team Alex“ einzutreten, dürfte es kurz danach wieder bereut haben, als der Hatis angeblich zu kurzen Rock kritisierte: Seine Frau habe sich „zu bedecken“! Dass sie daraufhin meinte, er solle dann aber auch nicht oberkörperfrei herumlaufen, fand er gar nicht lustig: „Wie bitte?! Hati!“, blaffte er wütend. Und Hati zog sich um.

Die nächste Safety-Challenge (bei falsch beantworteten Fragen Ekligkeiten essen) offenbarte mal wieder die für Trash-TV üblichen Wissenslücken: Wo geht nochmal die Sonne auf? Wie lange dauert im Schnitt der weibliche Zyklus? Tipp: Die Antworten „Norden“ und „fünf Tage“ sind falsch. Als Hati bei einem widerlichen „Gruß aus der Küche“ aus dem Würgen nicht rauskam, tickte Alex aus und knallte mit der Faust auf den Tisch. Sein Wasserglas kippte um, den Inhalt des ihren schüttete sie ihm entgegen: „Du bist so unfassbar schlecht!“ Noch mal knallte Alex' Faust auf den Tisch, diesmal zerbrach sein Glas.

Frischer Wind in der Hütte

Gewinner des Spiels waren schließlich Michelle Daniaux (26) und Sandro Milingi (31), nebenbei zogen als erstes Nachrücker-Paar Julian F. M. Stoeckel (39) und Marcell Damaschke (31) ein, und am Ende gab's ein „Stimmungsbarometer“, sprich: eine geheime Rauswahl ohne wirkliche Konsequenzen. Um Verwirrung zu stiften, wählten Anita und Fabrice die beiden Neuen, leugneten es aber. Blieb die Vorschau auf die nächste Folge, in der mit Ginger Costello-Wollersheim (40) und Lukas Reiter (32) ein weiteres Nachrücker-Paar einziehen wird, und, na so was - Hati mal wieder mit Auszug und Trennung drohen wird ... (tsch)