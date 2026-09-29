Sonia Liebing kündigt Überraschung im neuen Musikvideo mit Bernhard Brink an

Sonia Liebing und Bernhard Brink haben nach ihrem gemeinsamen Hit „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ erneut ein Duett aufgenommen. Vor wenigen Tagen hatte die Schlagersängerin bereits verraten, dass es einen neuen gemeinsamen Song gibt. Nun sprach die 37-Jährige über das dazugehörige Musikvideo und kündigte eine Überraschung an.

Im Mittelpunkt des Clips stehen demnach weder Liebing noch Brink. Stattdessen gehe es um „jemand ganz anderes“, wie Liebing im Gespräch mit dem Portal „Schlager.de“ verriet. Um wen es sich handelt, wollte sie allerdings noch nicht preisgeben. Sie verriet lediglich: „Ich bin mir sicher, dass es euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.“ Bei der ersten Sichtung des Videos habe sie selbst ein „Dauergrinsen“ im Gesicht gehabt.

Auch zum neuen Song offenbarte Liebing einige Details. „Du kannst es immer noch“ sei „quasi“ eine „Fortsetzung“ ihrer und Brinks „erster gemeinsamer Geschichte“. Im Vergleich zum Vorgänger sei das Lied allerdings „eine Spur partylastiger und natürlich absolut foxtanztauglich“.

„Du kannst es immer noch“ erscheint am 2. Oktober. Ihr erstes Duett veröffentlichten Sonia Liebing und Bernhard Brink vor sechs Jahren. „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ kommt aktuell auf 16 Millionen Streams bei Spotify und fast zehn Millionen Klicks auf YouTube. (tsch)